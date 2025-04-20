Зеленский предложил новую вариацию перемирия Зеленский предложил прекратить удары дронами и ракетами

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале выступил с инициативой договориться о запрете на удары дальнобойными дронами и ракетами. Это заявление он сделал на фоне отсутствия воздушных тревог в стране 20 апреля.

Зеленский также предлагал ввести 30-дневный режим полной тишины сразу после Пасхи, однако этот призыв тогда не получил развития. Сейчас глава государства вновь призывает к мерам по снижению боевых рисков для мирного населения.

Ранее Зеленский выразил готовность поддержать пасхальное перемирие при условии его соблюдения российской стороной. Более того, он предложил принцип «тишина в ответ на тишину» и не исключил возможность продления режима прекращения огня после Пасхи. При этом украинский лидер отметил, что текущие 30 часов перемирия недостаточны для установления доверия, в то время как 30 дней могли бы способствовать деэскалации.

До этого политолог Сергей Марков заявил о срыве пасхального перемирия со стороны Украины при поддержке западных партнеров. По его словам, после консультаций с представителями Франции и Великобритании Зеленский отдал приказ об усилении обстрелов, одновременно запустив информационную кампанию о несоблюдении перемирия российской стороной. При этом, как утверждает Марков, ВС РФ продолжают соблюдать режим прекращения огня.