Зеленский потребовал убрать затонувший танкер «Делфи»

https://static.news.ru/photo/72ba26a4-be17-11ea-aa5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Затонувший танкер «Делфи» должен быть убран с побережья Одессы в ближайшее время, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями судовладельца и местной власти.

Это позор для страны и для Одессы. Я очень прошу, до 20 июля уберите это судно. Здесь у людей пляжный период, отпуск, а мы с ноября показываем, что импотентная власть. Не важно, каким способом, но эту махину надо убрать. Главное, чтобы экология не пострадала, — потребовал Зеленский, слова которого цитирует РИА Новости.

Тем не менее глава Украины уточнил, что 20 июля — это предварительная дата, сроки могут быть изменены в зависимости от сложности работ.

Танкер «Делфи», ходивший под флагом Молдавии, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма. Так, у побережья города корабль сел на мель. Данный инцидент произошёл в ноябре 2019 года, в связи с ним Мининфраструктуры Украины создало комиссию по расследованию крушения танкера. Как впоследствии заявили в морском агентстве Молдавии, танкер «Делфи» лишили права ходить под флагом республики.

В июне 2020 года глава экологической инспекции Украины Андрей Малевный заявил, что на месте затопления танкера «Делфи» произошла утечка топлива. Согласно представленным данным, уровень допустимой концентрации нефтепродуктов превышен в 16,4 раза. Прокуратура Одесской области Украины завела уголовное дело в связи с утечкой топлива.

Ранее NEWS.ru писал, что 29 июня Федеральное агентство водных ресурсов сообщило о масштабах разлива нефтепродуктов на Химкинском водохранилище.

Тогда концентрация вредных веществ в воде была превышена в тысячу раз. Эксперты зафиксировали гибель рыб и птиц. Площадь нефтяного пятна достигла 22,9 тыс. кв. м. Несколькими рядами боновых заграждений удалось локализовать распространение загрязнения.

В ходе расследования было установлено, что утечка нефтепродуктов произошла с территории главного военно-строительного управления «Спецстрой». Предприятие находится по адресу: город Химки (Московская область, Россия), Коммунальный проезд, 12, проинформировал Росприроднадзор.