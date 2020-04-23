Запад Киевской области накрыло гарью от пожара возле Чернобыля

https://static.news.ru/photo/8dadde8e-8581-11ea-9bb0-fa163e074e61_660.jpg Пожар в Чернобыльской зоне Фото: AP/ТАСС

Продукты горения, попавшие в атмосферу после пожаров в районе Чернобыльской АЭС, отнесло ветром в западные районы Киевской области.

Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передаёт «Страна.ua». По его словам, несомая ветром гарь от пожаров также движется в направлении городов Коростень и Житомир.

В Киеве отмечено превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота, а также диоксида серы и формальдегида. Радиационный фон в столице Украины, Киевской области и Чернобыльской зоне остаётся в пределах нормы.

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начался 4 апреля. Огонь уничтожил большой массив леса и 12 сёл, пустовавших после аварии 1986 года. 15 апреля украинские экстренные службы заявили о ликвидации горения, однако на следующий день шквалистый ветер привёл к новым возгораниям.

Как передавал NEWS.ru, к 22 апреля начавшийся у Чернобыля пожар добрался до границы Белоруссии.