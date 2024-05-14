Замглавы МИД Галузин: Россия и Украина помирятся, ЕС ведет в Армении войну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Галузин

На Западе надеются, что скандальная конференция в Швейцарии по урегулированию украинского кризиса, на которую не пригласили Россию, может приблизить Москву и Киев к мирным переговорам. Смогут ли россияне и украинцы восстановить духовное единство, почему нужно отказаться от переговорной площадки в Женеве и кто лишает спокойствия и мира регион Южного Кавказа — в интервью замглавы МИД РФ Михаила Галузина специально для NEWS.ru.

Помирятся ли россияне и украинцы

— В одном из своих недавних интервью вы, сославшись на слова президента России Владимира Путина, допустили, что народы России со временем смогут восстановить духовное единство с украинцами. Сколько времени это может занять? Минимум одно поколение?

— Я по-прежнему придерживаюсь этой точки зрения. Рано или поздно отношения между народами России и Украины восстановятся. Пусть это займет определенное время, но люди сумеют найти общий язык.

Дело в том, что мы имеем общие славянские корни. Несмотря ни на что, наши народы братские. Нас объединяет многовековая история, цивилизационная близость, единая православная вера, родственные и семейные связи. Мы на протяжении столетий были плечом к плечу и в горе, и в радости. Вместе сражались против общего врага и вместе поднимали разрушенные им родные края.

Этот генетический код взаимосвязанности нельзя уничтожить. Он дан нам свыше. Засевшие с помощью Запада в Киеве современные бандеровцы и прочие предатели украинского народа долгие годы насаждали украинцам миф о российской угрозе, чувство враждебности к россиянам и русским. В Вашингтоне и Лондоне давно мечтали вбить клин между народами наших стран. Англосаксов всегда пугало наше единство, и они с давних пор пытались натравить нас друг на друга, утопить в крови братоубийственного противоборства. Так было в гражданскую войну в начале XX столетия, нечто подобное происходит и в наши дни. Однако как бы ни старались на Западе разрушить наше многовековое единство, ничего у них не получится.

Западники не видят разницы между русскими и украинцами. Им нет до нас дела, потому что мы для них просто расходный материал. Чем быстрее это поймут простые люди на Украине, осознают, откуда исходит настоящая угроза, где скрыт истинный корень зла, тем быстрее мы сможем преодолеть искусственно возведенные преграды между нашими народами.

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Кто станет альтернативой Женеве

— Недавно в МИД России заявили, что Швейцария теряет доверие как посредник и Москва переходит к практическим действиям по переносу женевских дискуссий по Закавказью в другую страну. По-вашему, каковы альтернативы? Можно ли обсуждать ситуацию, которая сложилась вокруг Грузии, в столице одной из стран СНГ, например в Центральной Азии?

— Отход Швейцарии от своего нейтрального статуса — это осознанный выбор властей этой страны, решивших встать на путь конфронтации с Россией. В течение последнего года мы неоднократно предупреждали швейцарскую сторону, что продолжение деструктивных действий в отношении Москвы, включая присоединение ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС, а также попытки открыто подыгрывать киевскому режиму, неминуемо приведут к утрате нашего доверия к конфедерации как добросовестному посреднику.

Швейцарцы, к сожалению, нашим предостережениям не вняли, отметившись в последние месяцы рядом новых неприемлемых инициатив, таких как созыв у себя «международной конференции» по Украине, а также выработка юридических основ механизма, позволяющего конфисковать находящиеся в стране госактивы России.

В этих условиях перевели в практическую плоскость вопрос о переносе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в другое, более нейтральное и приемлемое для всех участников место. Некоторые наши партнеры, в том числе из государств — членов СНГ, уже дали согласие принять их на своей территории. Говоря о странах Центральной Азии, отмечу, что они заслуженно могут быть принимающей переговоры стороной, поскольку выдерживают нейтральную линию в отношениях со всеми участниками этого формата. Продолжим совместно с абхазскими и южноосетинскими союзниками работу по формированию консенсуса в вопросе о перемещении раундов из Женевы.

Каких друзей России пытается отбить Запад

— Сообщается, что в ходе своего турне по Центральной Азии главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону удалось добиться заметных результатов. К примеру, Лондон и Бишкек подписали дорожную карту сотрудничества до 2026 года. Как в Москве оценивают попытки Запада усилить свое влияние в этом регионе? Возможно, что от наших союзников там требуют присоединиться к антироссийским санкциям, например перекрыть потоки параллельного импорта?

— Апрельская поездка главы МИД Британии Дэвида Кэмерона по странам Центральной Азии (ЦА) лишь подтверждает суть новой стратегии коллективного Запада на Центрально-Азиатском направлении — втягивание наших друзей в геополитический проект с целью «нанесения стратегического поражения России». Однако переоценивать практические результаты такой активности не стоит: по большей части она рассчитана на пропагандистский эффект.

Тезис, который США и их сателлиты продвигают в центральноазиатских республиках, о якобы ненадежности России, которая бросила своих партнеров ради СВО, является фейком. На самом деле все наоборот — одним из главных итогов развязанной против нашей страны экономической и информационной агрессии стал разворот внешних связей России на юг и восток — именно здесь формируются новые полюсы современной системы международных отношений.

Последние годы товарооборот России со стратегическими партнерами и союзниками в ЦА растет, увеличиваются накопленные российские инвестиции в регионе, уплотняется структура торговли с несырьевой составляющей, повышается доля национальных валют во взаимных расчетах.

Убеждены, что Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан глубоко понимают все преимущества общего с Россией исторического наследия, выгоды от накопленного за десятилетия опыта интеграции с нашей страной, верности России соответствующим обязательствам на двустороннем и многостороннем уровне.

В контактах с государствами ЦА разъясняем риски доверия западникам. Отмечаем, что Лондон, Вашингтон и Брюссель в привычной манере неоколониального ведения дел рассматривают регион исключительно в качестве сырьевого придатка и перекрестка торговых и транспортно-энергетических путей в обход России для удержания своего доминирующего положения, создания подпорок для неонацистского режима на Украине.

Попытки продавить под предлогом «афганской угрозы» военное присутствие НАТО в регионе ничего кроме эскалации напряженности не принесут. Везде, куда приходят англосаксы, в итоге наступает хаос. Наша позиция неизменна: все вопросы на постсоветском пространстве должны решаться сообща между соседями, безопасность региона не должна определяться извне.

Введенные Западом санкции против России и вторичные ограничения, которыми угрожают нашим партнерам, нелегитимны с международно-правовой точки зрения. Так называемые рекомендации США и ЕС распространяются в отсутствие каких-либо решений СБ ООН и являются вмешательством во внутренние дела. Беспардонные требования об экстерриториальном применении этих ограничений — откровенный шантаж суверенных государств.

В отличие от указанных игроков мы заинтересованы в стабильности, безопасности и процветании государств ЦА, укреплении их национального суверенитета и самостоятельности с сохранением культурных и национальных особенностей. Это важный фактор развития и нашей страны. Россия остается надежным гарантом безопасности региона, его эффективным партнером по вопросам укрепления обороноспособности и правопорядка.

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press Дэвид Кэмерон

Может ли Астана стать новой площадкой для переговоров Баку и Еревана

— Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, побывав недавно с визитами в Баку и Ереване, заявил, что очень заинтересован в установлении мира в регионе. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку согласился на встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Казахстане. Как в Москве оценивают перспективы Астаны стать новой переговорной площадкой для армяно-азербайджанского урегулирования?

— Приветствуем проведение 10 и 11 мая в Алма-Ате переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении по мирному договору. Сделан еще один шаг к достижению надежного и долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Всецело поддерживаем усилия Астаны в этом направлении. Если обратиться к истории, то Казахстан внес существенный вклад в разработку и принятие в сентябре 1991 году Железноводской декларации — одной из первых серьезных попыток прекратить военное противостояние в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Важно, что контакты в Алма-Ате идут в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов, определивших дорожную карту по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как в Москве оценивают роль миротворцев в Карабахе

— Российские миротворцы уходят из Карабаха. В Кремле пояснили, что после признания Ереваном границ Азербайджана для миротворцев там больше не осталось задач. Как бы вы оценили роль миротворческого контингента за эти три с половиной года?

— Наши миротворцы сделали главное, о чем нельзя забывать: они принесли мир и стабильность в конфликтный регион.

Российский миротворческий контингент (РМК) был введен сразу после прекращения огня и боевых действий на основе трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Благодаря в том числе и их усилиям были созданы необходимые условия, чтобы армянская и азербайджанская стороны смогли приступить к обсуждению и запуску основных треков нормализации: разблокированию транспортных коммуникаций, делимитации границы, выработке мирного договора, развитию контактов по линии гражданских обществ. По всем из этим направлениям работа, пусть и с разной скоростью, продвигается вперед.

Как отмечено в пресс-релизах Минобороны России, силами РМК было разминировано более 689 километров дорог, проверено 1940 зданий, обнаружено и обезврежено 26 794 взрывоопасных предмета. Обеспечено функционирование 31 социально значимого объекта, 40 километров линий связи и 20 километров газопровода. С участием миротворцев местному населению было доставлено свыше 222 тонн гуманитарной помощи. Организован обмен удерживаемыми лицами и военнопленными, возвращено 213 человек, в том числе в Армению — 189, в Азербайджан — 24.

Медицинскими подразделениями РМК проведено 15 гуманитарно-медицинских рейдов в отдаленные районы региона. Восстановлены 224 дома, 95 километров линий электропередачи, 33 километра линий оптоволоконной связи, 32 километра водопровода, 42 километра газопровода, 36 трансформаторных подстанций.

Как известно, в результате боестолкновений 19–20 сентября 2023 года Карабах перешел под полный контроль Баку. Благодаря российским усилиям, в том числе ценой жизни шести наших миротворцев, удалось избежать значительных жертв среди гражданского населения. При активном посредничестве РМК 20 сентября 2023 года в течение буквально одних суток была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и начаты переговоры между представителями армянского населения Карабаха и азербайджанских властей. Наши миротворцы предоставляли укрытие для мирных жителей, осуществляли доставку гуманитарной помощи, организовывали медицинскую эвакуацию.

Следует отметить, что упомянутые сентябрьские события произошли не на пустом месте. Армянские власти признали территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах в его составе, еще на саммите под эгидой ЕС в октябре 2022 года в Праге. При этом нас в известность Ереван не поставил. Не был тогда обсужден и вопрос обеспечения прав и безопасности армянского населения региона.

Безусловно, данное решение руководства Армении в отношении Карабаха кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, оно прямым образом повлияло и на деятельность РМК.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как ЕС сеет хаос на Южном Кавказе

— Наблюдательная миссия ЕС в регионе осталась. Недавно Ереван договорился о расширении сотрудничества с Вашингтоном и Брюсселем. Насколько, по-вашему, обоснованы опасения некоторых политологов, призывающих не допустить превращения Армении в плацдарм влияния Запада в регионе?

— Не раз комментировали эту тему, в том числе в ходе брифингов официального представителя МИД России Марии Захаровой. К сожалению, наши опасения подтвердились — наблюдательная миссия ЕС в Армении уже фактически превратилась в полувоенную западную операцию с подключением стран — членов НАТО и сомнительными целями. Уже как минимум в два раза увеличен штат ее сотрудников, открываются новые опорные пункты. Совсем недавно Еревану было навязано соглашение о статусе еэсовского присутствия, предоставляющее ему режим наибольшего благоприятствования и свободу действий на армянской территории.

То, что миссия является инструментом гибридной войны ЕС, подтверждает ее скрытность, неподотчетность и неподконтрольность ни Армении, ни Азербайджану, ни другим заинтересованным странам и структурам. Миссия ведет откровенно провокационную деятельность, вовсю занимается антироссийской пропагандой, насаждением в армянском обществе ложных представлений о Евросоюзе как «источнике безопасности и процветания» Армении. Более того, деятельность ЕС приобретает все более антиазербайджанский и антииранский характер.

Если говорить о задачах по обеспечению долгосрочной региональной безопасности, стабильности и социально-экономического развития, то им совершенно не соответствуют планы западников по милитаризации региона и расширению там военно-политического влияния ЕС и НАТО. Ключ к процветанию Южного Кавказа — инклюзивный диалог, в частности, в рамках консультативной региональной платформы «3+3», поиск коллективных ответов на возникающие вопросы и противодействие геополитическому диктату внерегиональных сил.

Какова судьба Зангезурского коридора

— Алиев заявил, что Баку и Ереван близки к миру как никогда. Однако камнем преткновения, как известно, остаются разногласия вокруг Зангезурского коридора. Можно ли в ближайшее время ожидать дипломатических прорывов в этой теме?

— Обращаю внимание, что мы не используем термин «Зангезурский коридор». Россия выступает не за создание какого-то одного конкретного маршрута, а за полное разблокирование экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Именно этим занимается созданная в 2021 году по решению лидеров России, Азербайджана и Армении трехсторонняя рабочая группа (ТРГ) под совместным председательством вице-премьеров трех стран.

В ТРГ велась ритмичная работа, удалось добиться существенных результатов. Так, на 12-м заседании группы в июне 2023 года было согласовано общее понимание относительно восстановления и организации железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном. Мы практически вышли на комплексную сбалансированную договоренность. Однако процесс застопорился не по нашей вине. Под давлением стран Запада в Ереване приняли решение заморозить трехстороннее взаимодействие и на данном треке.

Считаем необходимым скорейшее возобновление полноценной работы ТРГ не только для разблокирования транспортно-коммуникационной системы Южного Кавказа, но и для установления устойчивого мира в регионе.

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