Юбилей Евросоюза: за 30 лет наладил экономику, но не смог понять Россию

Европейский союз был образован спустя 44 дня после официального распада СССР. Зимой 1992 года Европа превратилась в регион, поделённый диаметрально противоположными задачами — на востоке начиналась реинтеграция огромной страны, на западе — интеграция Старого Света. 11 бывших советских республик в декабре 1991 года образовали СНГ, 12 европейских стран в феврале следующего года — Европейский Союз. Впоследствии СНГ покинули две страны, к ЕС добавились 16, но одна из основательниц — Великобритания — вышла из его состава два года назад. О достижениях и неудачах Евросоюза за прошедшие годы — в материале NEWS.ru.

Свои подписи под Маастрихтским договором 7 февраля 1992 года поставили Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция и ФРГ. Затем подтянулись остальные страны — в июле 2013 года Евросоюз уже насчитывал 28 стран, но после Brexit в начале 2020 года на одну страну в нём стало меньше.

Brexit в целом не сказался на политическом и экономическом положении ЕС, утверждают эксперты. Великобританию с самого начала называли одним из главных евроскептиков. От разрыва Лондона с Брюсселем как плюсы, так и минусы получили обе стороны. Евросоюз не потерял привлекательность для других европейских стран — шесть балканских государств по-прежнему выражают желание пополнить его состав.

30-летний опыт для Евросоюза стал удачным, отметил в беседе с NEWS.ru директор программы по восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадий Мошес.

ЕС вырос из экономических корней [на основе Европейского экономического сообщества, созданного в 1957 г.]. Поэтому успешно продвигается экономическая интеграция, контроль над общей валютой. Реализовано множество конкретных жизненно важных задач проектов, как, например, борьба с ковидом — европейской комиссии удалось хорошо организовать борьбу с ним. Аркадий Мошес директор программы ЕС Финского института международных отношений директор программы ЕС Финского института международных отношений

Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Но эксперты обращают внимание и на экономические неудачи Евросоюза, в частности финансовые. Критика чаще всего касается курса евро. Специалисты утверждают , что уровень жизни во всех европейских странах стал ниже, чем был до введения евро. ТАСС привело мнение французского экономиста Жака Сапиро о том, что евро переоценён.

У Германии, Финляндии, Нидерландов курс их валют, не будь евро, был бы заметно выше. Дойчмарка, например, могла бы стоить сейчас от 1,35 до 1,5 доллара. Но поскольку вместо неё евро, Германия наслаждается преимуществами заниженного курса своей валюты. А вот французский франк, существуй он сейчас, мог бы равняться всего одному доллару, а мог бы стоить и еще меньше. Это значит, с французской точки зрения евро переоценен. Как только его курс приближается к отметке 1,2 доллара, то французская авиапромышленность, к примеру, тут же начинает нести убытки, — утверждает экономист.

Но несмотря на эти трудности экономика Евросоюза остаётся одной из сильнейших в мире. Как заметила в беседе с NEWS.ru завотделом исследований европейской интеграции Института Европы РАН Ольга Потёмкина, ЕС достиг успеха в построении единого внутреннего рынка. Обеспечены свободы капиталов, людей, услуг и товаров — это базовые принципы евроинтеграции. Но в политической сфере ситуация менее радужная, особенно внешняя — на восточном направлении.

Отношения с Россией зашли в тупик, что плохо как для ЕС и нашей страны, так и для общей безопасности. Вопросы безопасности в Европе, обратите внимание, сейчас решаются практически без участия ЕС, только в процессе диалога между Россией, США и отдельными странами — Францией, Германией, — рассказала политолог.

Ольга Потёмкина напомнила, что истоки этого кризиса берут начало в начале 1990-х, когда ЕС предложил России подтягиваться до его законодательства в ущерб национальному. Россия какое-то время этой роли следовала — до той поры, когда в Москве решили, что такие отношения вредны.

Об этом президент Владимир Путин заявил на Мюнхенской конференции 2007 года. До сих пор руководство ЕС, по чьему-то меткому выражению, показывает полное отсутствие креативного мышления, оно не может понять, что такая роль России не подходит. Ничего нового не могут предложить, кроме прежней концепции отношений — как со странами, вступающими в ЕС, так и с нами. Хотя многие трезвомыслящие европейские эксперты постоянно говорят, что сделать это для ЕС необходимо, — уточнила собеседница интернет-издания.

Ольга Потёмкина напомнила, что три постсоветские страны — Украина, Молдавия и Грузия — заявили о своём желании вступить в ЕС, но в Брюсселе им дали понять, что в обозримом будущем это невозможно. ЕС выгодно заключение соглашений об ассоциации с бывшими советскими республиками, по которым в них принимаются правила европейского внутреннего рынка. Ещё Жан-Клод Юнкер [12-й председатель Европейской комиссии и один из инициаторов Маастрихтского договора] чётко исключал расширение ЕС на постсоветском пространстве, заметила политолог.

Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Но постсоветским государствам в современном мире выжить в одиночку будет сложно — такая позиция у президента Белоруссии Александра Лукашенко. В интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» он выразил уверенность, что Украина может войти в Союзное государство России и Белоруссии через 15 лет, как получается по словам Лукашенко, вместо Евросоюза. Так же он не исключил, что Союзное государство могут со временем пополнить Казахстан, получивший «хороший урок» во время беспорядков в начале января, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Прежде эксперты проводили аналогии между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Аркадий Мошес в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что их сопоставлять нельзя.

90% экономики ЕвраАзЭС приходится на Россию. ЕС даже первоначально создавался на сопоставимых экономиках трёх стран: Германии, Франции, Италии. В Европе договаривались о союзе фактически равные партнёры. Экспортные потоки России и Казахстана схожи — энергоносители. Страны являются прямыми конкурентами, на этом основании труднее выстраивать экспортную политику, — заключил собеседник интернет-издания.

По мнению эксперта, ЕврАзЭС не является даже полноценным экономическим союзом, поскольку из четырёх базовых для интеграции свобод по сути действует лишь свобода передвижения рабочей силы, но нет свобод передвижения товаров, услуг и капиталов.

Как считают наблюдатели, Евросоюз в целом накопил привлекательный опыт для интеграции, которым могут воспользоваться и страны в других регионах. Одна из особенностей развития ЕС — в отсутствии значительных природных богатств на континенте. Оказывается, без них можно обеспечить развитие, например, за счёт свободной торговли, как это и сделали в Европе. И ещё один из важнейших плюсов европейской интеграции — на континенте прекратились конфликты между странами. Учитывая, что две мировые войны зародились в Европе, этот успех можно считать одним из ключевых.