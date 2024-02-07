Явка почти в 94%: как прошли выборы в Азербайджане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во время голосования на внеочередных президентских выборах на избирательном участке

В Азербайджане 7 февраля состоялись внеочередные президентские выборы. Впервые за 30 лет голосование прошло и в Карабахе — там в списки избирателей включили около 23 тысяч человек. Семь кандидатов, среди которых действующий глава государства Ильхам Алиев, боролись за пост президента

В Азербайджане открыли 6,5 тысячи избирательных участков, на которых могли проголосовать около 6,4 млн граждан. Следить за ходом голосования вызвались свыше 90 тысяч местных и 800 международных наблюдателей. Выборы президента должны были пройти в Азербайджане в апреле 2025 года, поскольку предыдущие были в 2018-м. По конституции глава государства занимает пост семь лет.

Алиев пояснил, что после локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе республика полностью восстановила суверенитет и территориальную целостность. Так, все цели, стоявшие перед страной прежде, были достигнуты, и для Азербайджана началась новая эпоха.

Эти президентские выборы, по словам наблюдателей, отличались высокой явкой Глава ЦИК Азербайджана Фауд Джавадов сообщал, что из-за желающих проголосовать на избирательных участках образовывались очереди. Как свидетельствуют данные exit-poll, явка на выборах президента составила почти 94%. По мнению наблюдателя от областной комиссии Гаджи Бабаева, ажиотаж связан с достижениями Алиева, в частности, с возвращением земель Карабаха в состав республики. Сам президент символично проголосовал на избирательном участке № 14 в Ханкенди.

Как прошли президентские выборы в Азербайджане — в фотогалерее NEWS.ru.