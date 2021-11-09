Взыскать за беженцев: в ЕС предлагают добить экономику Белоруссии

Масштабный миграционный кризис, возникший на границе Белоруссии и стран Европейского союза, привёл к активизации дискуссии о необходимости введения новых санкций против официального Минска. Визовые рестрикции уже применены: Брюссель частично замораживает действие договорённостей об упрощённой выдаче проездных документов для официальных лиц республики. Обсуждаются также меры в отношении экономики и авиационной промышленности. В экспертной среде есть точка зрения, что кризис, который в эти дни ударил прежде всего по Польше, призван помочь Александру Лукашенко навязать евросообществу свою повестку. Однако нет никаких признаков, что в столицах ЕС готовы говорить с белорусским руководством в такой стилистике.

Александр Лукашенко president.gov.by

Польское руководство заявило, что видит необходимость в экономическом наказании для Минска.

Речь идёт не только о санкциях, которые напрямую затрагивают конкретных людей, относительно запрета на въезд, например, в Евросоюз. Больше всего мы поддерживаем экономические санкции. И мы предлагаем эти санкции, — сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Комментируя то, рассматривает ли Варшава закрытие границы для белорусских товаров, чиновник признал, что эта инициатива отрицательно скажется на польских предпринимателях. Пока что страна намерена действовать не в ущерб собственным интересам.

Литва предложила свою версию потенциальных ограничений против Минска. В частности, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните указала на вопрос с воздушным сообщением.

Это касается не только авиакомпаний, которые во всём этом [миграционном кризисе] участвуют, но и предприятий, обслуживающих авиационное хозяйство на земле, должностных лиц, — пояснила политик.

Пока что Евросоюз, по её словам, ведёт диалог со странами, уроженцы которых пытаются нелегально проникнуть в еврозону, с тем, чтобы притормозить поток приезжих. Из слов Шимоните следует, что мигранты используют новые маршруты «с пересадкой в Дубае, Стамбуле и других городах». В том числе в схеме участвует Дамаск, с которым, как указывает премьер, «возможности диалога ограничены».

gpk.gov.by

Совет ЕС из-за пограничной ситуации уже принял решение приостановить соглашение об упрощённой выдаче виз белорусам. Это касается только официальных лиц. По словам председателя совета по внутренним делам ЕС Алеша Хойса, эта инициатива «ещё раз демонстрирует намерение продолжить противодействовать этой непрекращающейся гибридной атаке».

В интересах польского руководства

Миграционный кризис, ответственность за который возлагают на Лукашенко, придал импульс контактам между Варшавой и европейской бюрократией. Как обращает внимание Politico, усилия страны по защите собственной границы получили решительную поддержку государств и институтов, обычно находящихся в антагонистических отношениях с польским правительством из-за расхождений в интерпретации принципов демократии и верховенства закона.

В то же время пограничный коллапс, который усилил риск прорыва на европейскую территорию тысяч мигрантов из стран Среднего Востока, стал хорошим шансом для польской правящей партии «Право и справедливость» (PiS), которая просела в опросах общественного мнения из-за скандала вокруг жестокого законодательства об абортах.

gpk.gov.by

В 2021 году в стране вступил в силу запрет, который ограничивает прерывание беременности, когда у плода были выявлены врождённые дефекты. После того как в этом месяце широкое распространение получила история смерти 30-летней женщины, которая умерла от сепсиса из-за слишком долгого затягивания аборта, Польшу потрясли протесты, которые стали вызовом для PiS.

Последние опросы общественного мнения свидетельствуют , что консервативная партия пользуется поддержкой 32,5% населения. Это сравнительно неплохой показатель, но уступающий совокупному весу двух ведущих центристских оппозиционных партий.

Нынешнее чрезвычайное положение на границе отвлекает внимание общества от проблемы абортов, одновременно усиливая привлекательность консервативной PiS среди её электорального ядра, которое с подозрением относится к любым форс-мажорным явлениям в сфере миграции.

В то же время оппозиционные лидеры из-за пограничных проблем оказались в трудном положении, представ перед выбором — либо отказаться от критики правящей партии и поддержать правительство в его усилиях по защите границы, либо дистанцироваться и потерять поддержку среди избирателей, обеспокоенных неконтролируемым притоком мигрантов.

Навязывание повестки

Пограничную эскалацию президент Польши Анджей Дуда успел обсудить с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Критик официального Минска выразила в беседе уверенность, что нынешний миграционный коллапс не может рассматриваться вне контекста политического кризиса в бывшей советской республике.

Анджей Дуда andrzejduda/facebook.com

Польский президент и лидер оппозиции затронули тему возможных мер давления на Лукашенко в целях купирования проблемы, а также различные варианты отправки гуманитарной помощи застрявшим на границе приезжим. В эти дни Тихановская отправилась в Германию, чтобы провести переговоры с её руководством о путях выхода из политического тупика в Белоруссии.

В разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник программы «Большая Европа» в берлинском офисе Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель заметил, что ситуацией на границе с Польшей Лукашенко рассчитывает оказать давление на евросообщество.

Он хочет усадить ЕС за стол [переговоров] на своих собственных условиях — без дискуссии о его незаконном правлении и внутренних репрессиях, а с обсуждением исключительно «практических проблем». Однако интересно, есть ли здесь проблема «рефлексивного контроля». Густав Грессель старший научный сотрудник программы «Большая Европа» в берлинском офисе Европейского совета по международным отношениям (ECFR) старший научный сотрудник программы «Большая Европа» в берлинском офисе Европейского совета по международным отношениям (ECFR)

По словам аналитика, Москва, в свою очередь, знает, что Варшава сходит с ума из-за мигрантов. Он допустил, что в ситуации есть для неё некоторая польза: это увеличивает раскол внутри ЕС и ведёт к постепенной изоляции еврообъединения.