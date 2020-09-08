Выехавшие в Киев белорусские оппозиционеры продолжат работать на Украине

https://static.news.ru/photo/ccf8ae2a-f1fb-11ea-99b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анна Марченко/ТАСС

Члены Координационного совета оппозиции Белоруссии Антон Родненков и Иван Кравцов, выехавшие на Украину, собираются продолжать свою деятельность в Киеве, используя все возможности. Об этом они заявили на пресс-конференции 8 сентября.

Будем продолжать то, что мы делаем сейчас, используя все наши возможности, — цитирует ТАСС Кравцова.

В свою очередь Родненков назвал их первостепенной задачей необходимость синхронизироваться с минской командой, а также выстраивать отношения с партнёрами в Киеве.

Как писал NEWS.ru, 7 сентября Координационный совет оппозиции Белоруссии сообщил, что член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненко перестали выходить на связь. До этого стало известно о похищении Колесниковой. Люди в масках схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее было уточнено, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась в Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана. В МВД Украины заявили, что оппозиционеров насильно выдворяли из Белоруссии.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.