Выдвижение Варданяна на Нобелевскую премию назвали «армянской хотелкой» Коротченко: выдвижение Варданяна на Нобелевскую премию мира — давление на Баку

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Рубен Варданян

Идея выдвинуть на Нобелевскую премию мира карабахского сепаратиста Рубена Варданяна, дожидающегося суда в бакинском СИЗО, — не более чем «хотелка» армянского лобби. Об этом заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, такие сообщения — не более чем попытка оказать давление на судебные власти Азербайджана.

Варданяну предъявлены серьезные обвинения, в том числе финансирование международного терроризма. Многочисленные улики говорят о том, что это — уголовный преступник, причем это преступник с точки зрения международной юстиции, а не только азербайджанской. Попытки неназванных лиц изображать из него сугубо миротворца или мецената не должны приниматься во внимание, — уверен собеседник.

В офисе Варданяна заявили, что некая инициативная группа выдвинула его кандидатуру на Нобелевскую премию — за заслуги в «развитии мирных инициатив» и предотвращении «гуманитарной катастрофы» в Карабахе. Однако, считает Коротченко, ни о какой катастрофе в регионе и речи не шло.

Прошлым летом армянская пресса продвигала версию о том, что карабахские армяне голодают. Однако в социальных сетях в то же время можно было найти массу видео, на которых жители этого региона праздновали свадьбы, веселились в ресторанах. Азербайджанские власти тогда открыли коридор, чтобы в регион пошла гуманитарная помощь, но его перекрыли тогда сами сепаратистские власти. Они отказались от любых поставок продуктов, — напомнил аналитик.

Коротченко предполагает, что в Нобелевском комитете вряд ли примут данную инициативу во внимание.

О том, что бизнесмена Рубена Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщил его офис 8 апреля. В приемной бизнесмена рассказали, что идея исходит от группы организаций и лиц, среди которых есть и лауреаты Нобелевской премии, однако конкретные имена не назвали.

Миллиардер Рубен Варданян в 2022–2023 годах возглавлял правительство непризнанной республики, созданной в Карабахе сепаратистами. В сентябре прошлого года в ходе антитеррористической операции Варданян был арестован. Азербайджанские правоохранительные органы обвиняют его в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также в нелегальном пересечении границы.