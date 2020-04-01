https://static.news.ru/photo/3bea8caa-7410-11ea-ad04-fa163e074e61_660.jpg Фото: BAI XUEQI/Xinhua/Global Look press

В Таджикистане не зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Исследования были проведены качественно. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Галина Перфильева.

В настоящее время проведено более 700 исследований, все дали отрицательный результат, — заявила Перфильева порталу «Новости Таджикистана».

По её словам, исследования были проведены Минздравом страны совместно с ВОЗ. Анализы были направлены в Москву и Лондон. Повторные исследования отрицательных результатов также давали отрицательный результат.

Было подтверждено, что в Таджикистане было качественно проведено исследование и случаев в стране официально пока нет, — заявила Перфильева.

NEWS.ru писал, что 26 марта из Таджикистана специальным рейсом были вывезены 206 граждан России. Они не могли вернуться на родину из-за закрытия международных авиарейсов в республике.

В мире коронавирусом заразились более 859 тысяч человек. Выписаны из больниц 178 тысяч пациентов, умерли более 42 тысяч человек.

В России зафиксировано 2777 случаев заражения COVID-19, выписаны из больниц 190 человек, 24 скончались. В Москве 1880 пациентов заболели коронавирусом.