Восточные тонкости: Рахмон поговорил с Путиным на языке азиатской политики Что стояло за обращением президента Таджикистана к президенту России на саммите в Астане

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (слева направо)

Среди множества заявлений на саммите «Россия — Центральная Азия», который завершился в Астане, особое внимание привлекло к себе обращение президента Таджикистана Эмомали Рахмона к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о том, «чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу». Поскольку таджикский лидер допустил обращение от имени всего региона, некоторые эксперты восприняли его как «коллективную договорённость» с целью высказать «накопившуюся обиду Москве». Либеральная общественность Центральной Азии (ЦА) и России в словах Рахмона увидела чёткий антиимперский сигнал Кремлю. Приверженцы евразийских взглядов полагают, что таджикский лидер таким образом попросил Москву проявлять больше уважения к региону и, в частности, присылать на международные форумы официальных лиц рангом выше, чем «заместитель министра». Есть и другие объяснения словам Рахмона, которые, на взгляд экспертов, имеют хорошие шансы стать ключевыми для первого саммита «Россия — Центральная Азия».

Рецепты от Рахмона

Выступление президента Таджикистана по сути стало обращением к президенту России, что соответствовало формату саммита «1 + 5», где Москва выступала как ключевая сторона. Однако в том, что Эмомали Рахмон подчеркивал свое преимущество в качестве политика-долгожителя, с высоты которого он объяснял опасности президенту РФ, некоторые эксперты увидели несоответствие восточному и дипломатическому этикету.

Я был свидетелем, как развалился [Советский Союз]. Я участвовал в этом. Тогда, вы меня извините, как и сейчас, не было внимания малым республикам, малым народам. Внимания. Не учитывались традиции, обычаи, всё остальное. Не оказали поддержку развитию <...>. Да, мы малые народы, нас не 100–200 млн, но у нас есть история, культура, мы любим, мы хотим, чтобы нас уважали, — сказал президент Таджикистана.

В российских СМИ данную позицию окрестили такими эпитетами как «неблагодарность», «месть, обида, манипуляция» и даже «дерзость». Эксперты напомнили Рахмону, носящего титулы «Основателя мира и национального единства», об экономической зависимости Таджикистана от России.

Президент Рахмон говорит, что «мы хотим, чтобы нас уважали». Напомним, что половина бюджета республики составляют денежные переводы трудовых мигрантов из Таджикистана, работающих в России. При этом стоит напомнить, что после получения независимости в 1991 году этнические русские, проживающие в республике, многие из которых там родились, подверглись террору — грабежам, убийствам, изнасилованиям и бежали из республики в Россию, — пишет в своём Telegram-канале политолог Андрей Суздальцев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сторонники противоположных взглядов подчёркивают, что гастарбайтеры из Центральной Азии выгодны, прежде всего, экономике России. Исследования показали, что от половины до двух третей зарплаты они тратят в России. Деньги от продажи патентов идут в российский бюджет, а это примерно 50 млрд рублей в год. Работники и специалисты из стран Центральной Азии покрывают дефицит рабочей силы в РФ, вызванный демографическим кризисом. Трудовая миграция в России — это взаимовыгодный экономический процесс, а не гуманитарная акция Москвы.

При этом следует помнить, что на советском референдуме от 17 марта 1991 года все республики региона проголосовали за сохранение единой большой страны. Самый высокий результат в регионе тогда показала Туркменская ССР (97,9%), самый низкий — Казахская ССР (94,1%). В Беловежской пуще 8 декабря 1991 года при подписании соглашения о роспуске СССР никого из лидеров азиатского региона замечено не было. Страны ЦА были поставлены перед фактом. В дальнейшем они были вынуждены выбрать многовекторную политику, прописав её, например, как Таджикистан в специальном законодательном акте.

30 лет эти страны просят Москву не относится к ним как к бывшим советским республикам, отметил в беседе с NEWS.ru российский политолог, востоковед Алексей Малашенко.

Это уже давно государства со своими проблемами и национальными интересами. Процессы в них зависят не только от России. Есть Китай, тюркский мир, мусульманский мир, Запад. В странах Центральной Азии выросло поколение, для которого СССР — это уже далёкое историческое прошлое. Отношения между РФ и этим регионам уже давно другие, — заключил Алексей Малашенко.

Экономисты подсчитали, что совокупный приток иностранных инвестиций в экономику Таджикистана за последние 15 лет составил примерно $11 млрд. Треть притока обеспечил Китай. Инвестиции в экономику Таджикистана стали поступать из КНР в основном с 2011 года, после того как две страны урегулировали территориальный вопрос: Китаю отошёл 1% территории Мургабского района Горного Бадахшана. КНР уже к 2017 году догнала и обогнала по инвестициям прежнего лидера — Россию.

Наиболее значительным донором Таджикистана сейчас является Китай, — подчеркнул в беседе с NEWS.ru российский политолог Александр Караваев. — Помогают крупными грантами США и Евросоюз — на административную реформу, модернизацию инфраструктуры и другие проекты. О крупных российских инвестиционных проектах в Таджикистане я ничего не слышал. Но всё равно ключевым партнёром для Душанбе остаётся Москва. Экспорт трудовых ресурсов в РФ для экономики Таджикистана имеет такое же важное значение, как и инвестиции из других стран. Общий объём их переводов за 2021 год, по данным российского посла в Душанбе Игоря Лякина-Фролова, составил 37% ВВП республики. Это основной фактор стабильности в Таджикистане.

Фото: Shutterstock Таджикистан

Вертолеты от Америки, орден от Москвы

Караваев предполагает, что президент Рахмон намерен именно с Москвой в первую очередь согласовать передачу власти своему сыну Рустаму Эмомали — председателю Национального совета РЕ и мэру Душанбе.

Рахмон ориентируется на Москву, но есть ещё одна страна, с которой считается Душанбе, — Иран, отметил в беседе с NEWS.ru эксперт по Центральной Азии Азамат Осмонов.

Таджикистан в регионе стоит особняком — единственная среди постсоветских стран Центральной Азии ираноязычная страна. У Таджикистана плохие отношение с Киргизией, сохраняются противоречия с Узбекистаном. Рахмон понимает, что дальнейшее ухудшение этих отношений может в целом обострить отношения его страны с тюркоязычными странами. Поэтому Душанбе опирается на Тегеран. Но многое зависит в этой большой региональной игре и от России, которая должна быть равноудалена ото всех стран, чтобы продолжать оставаться арбитром, — отметил собеседник интернет-издания.

На взгляд политолога, Рахмон ищет, на кого ему следует опереться в процессе передачи власти сыну, — это сейчас главный внутриполитический вопрос для страны.

Обращаясь к президенту РФ с просьбой не относиться к «странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу», Рахмон, возможно, фактически высказывает обиду за совместный трёхсторонний разговор, который состоялся в Астане с участием президента Киргизии Садыром Жапаровым. На взгляд эксперта по Центральной Азии Марса Сариева, этот разговор мог быть очень жёстким.

Рахмону не понравился вообще трёхсторонний формат Москва — Душанбе— Бишкек. За закрытыми дверями прошёл сложный разговор, по сути, о судьбе ОДКБ. Помимо отказов Киргизии и Армении участвовать в учениях, есть и другие проблемы для организации. Рахмон в последние годы пытается маневрировать на рубежах России, подставляя её. Например, вооружённые конфликты на таджикско-афганской границе проходили во время значимых форумов: в апреле 2021 года в Душанбе он совпал с заседанием Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, в сентябре нынешнего года — с саммитом ШОС в Самарканде. В августе нынешнего года в Таджикистане прошли военные учения США, до этого в качестве американской помощи он получил вертолёты и самолёты, угнанные из Афганистана, — сказал эксперт.

Политолог Сариев убеждён, что президент РФ поставил условие Рахмону: внутри ОДКБ конфликтов быть не может, все вопросы должны решаться только с помощью переговоров.

Фото: Пресс-служба Президента Республики Казахстан Участники саммита Россия – Центральная Азия

Обращение Рахмона к Путину нельзя воспринимать буквально, полагает Азамат Осмонов.

Да, он говорит о реальных вещах, которые, конечно, волнуют всех в регионе, но мысли вкладывает совершенно другие. Он недавно получил от Путина орден, слыл на особом счету, надеялся на помощь в пограничном споре с Киргизией — а в Астане российский лидер занял нейтральную позицию. Рахмон поэтому решил сыграть на капризе. Он понимает, что от Путина очень много зависит в регионе. Убеждает Путина, что к нему надо и дальше проявлять особое отношение. С намеком, что иначе обратится за помощью к Пекину, Вашингтону, Тегерану. [...] Для Рахмона главным событием стал транзит власти. Он ищет помощи среди влиятельных государств, которые бы защитили страну от внешних и внутренних угроз, способных сломать транзит. Речь идёт о том, чтобы надавить на Бишкек и договориться с Ташкентом. Эти рычаги находятся в руках Москвы, — подчеркнул эксперт.

По мнению Азамата Осмонова, Россия должна понять этот восточный иносказательный способ политеса. Раз Москва заявила о «развороте на Восток», то должна хорошо разбираться в речах восточных политиков. Не исключено, что за этим тестом, который был предложен Душанбе российским политикам, внимательно наблюдают в Вашингтоне, Пекине, Тегеране, Анкаре. Там хотят понимать, насколько Кремль способен разбираться в тонкостях азиатской дипломатии, заключил собеседник NEWS.ru.