Вопреки санкциям: Россия, Узбекистан и Турция укрепляют взаимодействие

Второе заседание узбекско-турецкого совета стратегического сотрудничества в Ташкенте прошло с участием президентов двух стран. Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания подписали совместное заявление, из которого следует, что стороны договорились повысить отношения до «всеобъемлющего стратегического партнёрства». Также на правительственном уровне было подписано девять соглашений в области экономики и информатики. Эксперты отметили возрастающий уровень сотрудничества между двумя странами на фоне попыток Запада вынудить их сделать «геополитический выбор» в условиях санкционного давления на Россию. Накануне заседания совета в Ташкенте прошёл Международный инвестиционный форум с участием правительственной российской делегации.

Узбекистан — страна для сотрудничества соседей, а не конкуренции

С момента создания Организации тюркских государств в октябре 2009 года (до 2021 года она носила название Тюркский совет) многие российские эксперты подозревали Анкару в стремлении занять место Москвы для бывших советских республик Средней Азии. Возможно, эти подозрения подогревали образованные ещё в 1990-х годах в Турции Агентство тюркского сотрудничества и развития (ТIКА) и министерство по связям с тюркоязычными республиками СНГ. Один из прошлых руководителей этого министерства Абдульхалюк Чей даже заявил : «Турецкая республика — преемница великой Османской империи, она должна создать союзное объединение с Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией и Туркменистаном даже ценой резкой конфронтации с Россией».

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Российско-турецкой конфронтации, к счастью, не случилось — страны поддерживают высокий уровень политического, военного и экономического партнёрства. Анкара выступает миротворцем в российско-украинском кризисе. В отношениях России и Турции с государствами Средней Азии найдена схема, устраивающая по сути все стороны. В то время, как Россия остаётся главным торговым партнёром среднеазиатских государств, растет и их товарооборот с Анкарой, о чём на примере Узбекистана рассказал президент Шавкат Мирзиёев после заседания узбекско-турецкого совета в Ташкенте.

За последние годы объем двусторонней торговли увеличился в 2,5 раза, в пять раз выросло число совместных предприятий, в 70 раз увеличился объем турецких инвестиций в экономику Узбекистана, — заявил президент Мирзиёев.

Накануне заседания совета Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в запуске новой тепловой электростанции мощностью 240 МВт в Кибрайском районе Ташкентской области, строительством которой занимались турецкие специалисты.

Государства Средней Азии, в частности, Узбекистан, в Турции рассматривают как ворота в Азию, отметил в беседе с NEWS.ru турецкий политолог Онур Гюзальтан.

Как заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Узбекистан, Турция первой признала независимость Узбекистана и открыла посольство в Узбекистане. Между двумя странами существует «сотрудничество на высоком уровне» в политической, военной, коммерческой, экономической и культурной областях. Основы стратегического партнерства были заложены в 2017 году и продолжают углубляться. С визитом президента Эрдогана открываются новые возможности, особенно в области торговли, оборонной промышленности и инфраструктуры. Целью Турции является дальнейшее увеличение объема торговли с Узбекистаном, — рассказал политолог.

На взгляд Онура Гюзальтана,

в Турции Центральную Азию рассматривают как поле для сотрудничества, а не конкуренции с Россией. Цель этого сотрудничества — предотвращать интервенции и провокации со стороны сил за пределами региона. Пример Казахстана показал, что Москва и Анкара могут многого добиться, выступая единым фронтом против Запада, который поддержал январские беспорядки в этой стране. Если между Турцией и Россией в Центральной Азии вдруг произойдёт конфликт, это обязательно используют США. Поэтому необходимо усиление сотрудничества между Москвой и Анкарой и в Центральной Азии, и на Кавказе, и на Черном море, в Сирии, убеждён турецкий политолог.

Несмотря на крепнущее сотрудничество между Анкарой и Ташкентом, значение Москвы для Узбекистана не падает, отметила в беседе с NEWS.ru директор Информационно-аналитического центра МГУ Дарья Чижова.

Соглашения между лидерами Китая и России, достигнутые во время визита Владимира Путина в преддверии Олимпиады, касались и ситуации в Центральной Азии. Китай берёт на себя экономическую сферу, а Россия остаётся гарантом военной безопасности для них, что очень важно в условиях близости Афганистана, повышения террористической угрозы из-за низкого уровня жизни в регионе. И ещё один важный фактор: Узбекистан, как и вся Центральная Азия, находится в специфическом географическом положении. Ключевые торговые пути в Европу, в том числе в рамках китайских, проходят через Россию. Дарья Чижова директор информационно-аналитического центра МГУ директор информационно-аналитического центра МГУ

По словам директора ИАЦ МГУ, Узбекистан во внешних связях руководствуется исключительно прагматизмом и не показывает партнёрам, что какой-либо вектор для него важнее остальных. Это объясняется его положением: доступ к мировому океану у Узбекистана есть только через две границы, что затрудняет международную торговлю. В то же время население страны растёт высокими темпами — чуть ли не на полмиллиона человек в год. Эти факторы вынуждают Ташкент притягивать к себе все возможные инвестиции, в том числе и турецкие, сказала эксперт.

Российское «окно возможностей» для Узбекистана

Буквально накануне заседания узбекско-турецкого совета в Ташкенте прошёл Международный инвестиционный форум, на который прибыла российская делегация во главе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Президент Узбекистана принял российского министра, после чего появилось короткой официальное сообщение, что на встрече «были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне по расширению узбекско-российского многопланового сотрудничества. Особое внимание уделено продвижению конкретных проектов промышленной кооперации и обеспечению положительной динамики роста показателей взаимной торговли».

Максим Решетников Александр Астафьев/РИА Новости

Эксперты так объясняют суть этих официальных фраз: в экономические отношения Москвы и Ташкента вторгаются новые жёсткие правила игры, навязанные Западом. Экономика Узбекистана уже страдает из-за западных антироссийских санкций. К примеру, падение курса рубля по отношению к доллару сказался на денежных переводах трудовых мигрантов, а их в России более двух миллионов человек. Россия традиционно остаётся главным внешнеторговым партнёром Ташкента, но как быть со вторичными санкциями, которые Запад может наложить на Узбекистан из-за этого партнёрства?

Россия не скрывает, что рассчитывает на активизацию инвестиционной деятельности в Узбекистане: здесь можно наладить производство авиационной продукции, медицинских препаратов, потерянных в результате санкций. Это способно дать толчок для развития узбекской промышленности, создания новых предприятий, что выгодно всему региону.

Но главным экономическим хабом для преодоления последствий санкций Узбекистан для России стать в итоге всё равно не сможет, — полагает эксперт по Центральной Азии Дарья Жарова. — На эту роль больше подходят в регионе страны-участницы ЕврАзЭС Казахстан и Киргизия, поскольку у них другие, более облегчённые таможенные правила с Россией. Но Узбекистан тоже внимательно следит за ситуацией и максимально отыгрывает преференции. Например, динамика авиаперелётов заметно выросла, как ни в одной стране региона, подписан документ о туристическом сотрудничестве и др. Во всех сферах, в которых бы Узбекистан мог быть интересным российским потребителям, войти на российский рынок — наблюдается оживление. Всю эту ситуацию они воспринимают как «окно возможностей».

Об этом говорит даже разрекламированный у нас «карточный туризм» для с открытия в Узбекистане банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. «Карточный тур» стоит в эту страну 20 тысяч рублей на два дня, — рассказала Жарова.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но Ташкент в последний месяц посетили и делегации с Запада. Например, одновременно с российской делегацией туда прибыла президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, через несколько дней после этого — делегация ЕС по мониторингу выполнения международных конвенций в рамках Общей системы преференций Европейского Союза. Последнюю очень интересовал вопрос: не предлагали ли узбекские власти Москве беспошлинный коридор для экспорта российских товаров в Европу? Дело в том, что в апреле 2021 года Узбекистан стал участником системы GSP+ Европейского Союза, согласно которой страна имеет право экспортировать в Европу около 3000 наименований продукции без таможенных пошлин, а 3200 наименований продукции на основе пониженных таможенных пошлин.