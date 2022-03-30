Вопреки санкциям: Россия, Узбекистан и Турция укрепляют взаимодействие

Второе заседание узбекско-турецкого совета стратегического сотрудничества в Ташкенте
Узбекистан — страна для сотрудничества соседей, а не конкуренции
С момента создания Организации тюркских государств в октябре 2009 года (до 2021 года она
Российско-турецкой конфронтации, к счастью, не случилось — страны поддерживают высокий уровень политического, военного и экономического партнёрства. Анкара выступает миротворцем в российско-украинском кризисе. В отношениях России и Турции с государствами Средней Азии найдена схема, устраивающая по сути все стороны. В то время, как Россия остаётся главным торговым партнёром среднеазиатских государств, растет и их товарооборот с Анкарой, о чём на примере Узбекистана рассказал президент Шавкат Мирзиёев после заседания узбекско-турецкого совета в Ташкенте.
За последние годы объем двусторонней торговли увеличился в 2,5 раза, в пять раз выросло число совместных предприятий, в 70 раз увеличился объем турецких инвестиций в экономику Узбекистана, — заявил президент Мирзиёев.
Накануне заседания совета Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган
Государства Средней Азии, в частности, Узбекистан, в Турции рассматривают как ворота в Азию, отметил в беседе с NEWS.ru турецкий политолог Онур Гюзальтан.
Как заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Узбекистан, Турция первой признала независимость Узбекистана и открыла посольство в Узбекистане. Между двумя странами существует «сотрудничество на высоком уровне» в политической, военной, коммерческой, экономической и культурной областях. Основы стратегического партнерства были заложены в 2017 году и продолжают углубляться. С визитом президента Эрдогана открываются новые возможности, особенно в области торговли, оборонной промышленности и инфраструктуры. Целью Турции является дальнейшее увеличение объема торговли с Узбекистаном, — рассказал политолог.
На взгляд Онура Гюзальтана,
в Турции Центральную Азию рассматривают как поле для сотрудничества, а не конкуренции с Россией. Цель этого сотрудничества — предотвращать интервенции и провокации со стороны сил за пределами региона. Пример Казахстана показал, что Москва и Анкара могут многого добиться, выступая единым фронтом против Запада, который поддержал январские беспорядки в этой стране. Если между Турцией и Россией в Центральной Азии вдруг произойдёт конфликт, это обязательно используют США. Поэтому необходимо усиление сотрудничества между Москвой и Анкарой и в Центральной Азии, и на Кавказе, и на Черном море, в Сирии, убеждён турецкий политолог.
Несмотря на крепнущее сотрудничество между Анкарой и Ташкентом, значение Москвы для Узбекистана не падает, отметила в беседе с NEWS.ru директор Информационно-аналитического центра МГУ Дарья Чижова.
Соглашения между лидерами Китая и России, достигнутые во время визита Владимира Путина в преддверии Олимпиады, касались и ситуации в Центральной Азии. Китай берёт на себя экономическую сферу, а Россия остаётся гарантом военной безопасности для них, что очень важно в условиях близости Афганистана, повышения террористической угрозы из-за низкого уровня жизни в регионе. И ещё один важный фактор: Узбекистан, как и вся Центральная Азия, находится в специфическом географическом положении. Ключевые торговые пути в Европу, в том числе в рамках китайских, проходят через Россию.
По словам директора ИАЦ МГУ, Узбекистан во внешних связях руководствуется исключительно прагматизмом и не показывает партнёрам, что какой-либо вектор для него важнее остальных. Это объясняется его положением: доступ к мировому океану у Узбекистана есть только через две границы, что затрудняет международную торговлю. В то же время население страны растёт высокими темпами — чуть ли не на полмиллиона человек в год. Эти факторы вынуждают Ташкент притягивать к себе все возможные инвестиции, в том числе и турецкие, сказала эксперт.
Российское «окно возможностей» для Узбекистана
Буквально накануне заседания узбекско-турецкого совета в Ташкенте
Эксперты так объясняют суть этих официальных фраз: в экономические отношения Москвы и Ташкента вторгаются новые жёсткие правила игры, навязанные Западом. Экономика Узбекистана уже страдает из-за западных антироссийских санкций. К примеру, падение курса рубля по отношению к доллару сказался на денежных переводах трудовых мигрантов, а их в России более двух миллионов человек. Россия традиционно остаётся главным внешнеторговым партнёром Ташкента, но как быть со вторичными санкциями, которые Запад может наложить на Узбекистан из-за этого партнёрства?
Россия не скрывает, что рассчитывает на активизацию инвестиционной деятельности в Узбекистане: здесь можно наладить производство авиационной продукции, медицинских препаратов, потерянных в результате санкций. Это способно дать толчок для развития узбекской промышленности, создания новых предприятий, что выгодно всему региону.
Но главным экономическим хабом для преодоления последствий санкций Узбекистан для России стать в итоге всё равно не сможет, — полагает эксперт по Центральной Азии Дарья Жарова. — На эту роль больше подходят в регионе страны-участницы ЕврАзЭС Казахстан и Киргизия, поскольку у них другие, более облегчённые таможенные правила с Россией. Но Узбекистан тоже внимательно следит за ситуацией и максимально отыгрывает преференции. Например, динамика авиаперелётов заметно выросла, как ни в одной стране региона, подписан документ о туристическом сотрудничестве и др. Во всех сферах, в которых бы Узбекистан мог быть интересным российским потребителям, войти на российский рынок — наблюдается оживление. Всю эту ситуацию они воспринимают как «окно возможностей».
Об этом говорит даже разрекламированный у нас
Но Ташкент в последний месяц посетили и делегации с Запада. Например, одновременно с российской делегацией туда прибыла президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, через несколько дней после этого — делегация ЕС по мониторингу выполнения международных конвенций в рамках Общей системы преференций Европейского Союза. Последнюю очень
Визитёры недвусмысленно предлагали Узбекистану определиться с кем он: Россией или Западом. Но в Ташкенте такую постановку вопроса считают