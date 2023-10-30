Военный эксперт: Зеленский ведет себя, как Гитлер в 1945 году Аналитик Леонков: Зеленский хочет продолжать провалившееся контрнаступление

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский хочет продолжать контрнаступление, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагает перейти к обороне, высказал мнение NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, идея Залужного кажется разумной при острых проблемах Киева с личным составом и техникой. Однако, по мнению эксперта, война в обороне просто продлит агонию Украины.

Зеленский ведет себя, как Гитлер в сорок пятом. Он хочет продолжать неудавшееся контрнаступление, рассчитывая на «чудо-оружие» — баллистические ракеты ATACMS, которые сильно не меняют ситуацию на фронте. А украинские солдаты сейчас выполняют роль мясного фарша. Зеленский просто предлагает продолжить утилизировать личный состав ВСУ. А Залужный, который считает нужным перейти в оборону, просто продлит агонию Украины, — заявил Леонков.

Эксперт отметил, что Россия разгромила украинскую группировку ВСУ, собранную для летнего контрнаступления. По мнению аналитика, зимой боеспособность украинской армии будет низкой из-за больших потерь и недостатка западной помощи.

Чаша весов склонилась в пользу России. Производство вооружений у нас идет довольно быстро, дефицит боеприпасов преодолен. Впереди зима — а ВСУ слабо подготовлены к боевым действиям. Кроме того, США сейчас считают приоритетной помощь Израилю, а не Украине. Тем более страны НАТО выделили много ресурсов на летнее контрнаступление ВСУ. Но их ставка провалилась. Теперь они не смогут в краткие сроки поставлять Киеву много оружия, — сказал Леонков.

Ранее украинский военный аналитик Сергей Кивлюк заявил, что контрнаступление Украины на Азовском направлении остановлено, а вскоре оно прекратится на Купянском и Авдеевском направлениях. А военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что неудачи ВСУ на линиях соприкосновения связаны с низким качеством личного состава.