Эксперт назвал операцию армии Азербайджана в сентябре 2023 года эталоном Военэксперт Коротченко: Азербайджану в сентябре удалось победить за 18 часов

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Операция в Карабахе, которую Баку провел в сентябре уходящего года, показала высокий уровень профессионализма сил специального назначения Азербайджана, сказал NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, эта операция стала одним из главных военно-политических событий в мире в 2023 году.

19–20 сентября в Карабахе действовал именно спецназ. Его готовили к операции очень грамотно. Характер этих боевых действий показал, что они могут стать эталоном для спецназа других стран мира при решении подобных задач. Я уверен, что в армиях США, Великобритании, Франции подробно изучают тактику азербайджанского спецназа — как в операциях осенью 2020 года, так и осенью уходящего года, — заметил аналитик.

Собеседник напомнил, что подготовка подразделений сил специального назначения велась под личным контролем президента страны Ильхама Алиева. О том, что Баку уделяет особое внимание тренировке этих отрядов, глава государства говорил еще два года назад.

В силовых ведомствах страны пять различных спецподразделений. Алиев лично следил за их обучением и решал вопросы их технического оснащения. Результат этой работы мы видели в минувшем сентябре. Чтобы достичь победы, потребовалось всего 18 часов, — подчеркнул собеседник.

Напомним, 19 сентября Минобороны Азербайджана начало антитеррористическую операцию в Карабахе, целью которой стало восстановление конституционного строя на всей территории страны. Ведомство заявило, что единственным путем к миру в регионе станет вывод армянских формирований из Карабаха и роспуск сепаратистского режима. Уже на следующий день так называемое руководство непризнанной республики согласилось на все требования Баку и объявило о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.