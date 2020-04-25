Власти Таджикистана отпустили школьников на каникулы из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/da530074-86ea-11ea-bd89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Амир Исаев/РИА Новости

Двухнедельные школьные каникулы объявили в Таджикистане в связи с пандемией коронавируса. Они продлятся с 27 апреля по 10 мая.

Наряду со школами работу приостановят учреждения начального и среднего профессионального образования. В вузах страны занятия будут продолжаться, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобразования Таджикистана.

Кроме того, в республике временно запрещены организация и проведение всех видов массовых мероприятий.

Ранее NEWS.ru писал, что в Таджикистане не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. В целях предотвращения распространения инфекции в республике власти закрыли въезд в неё иностранцам и лицам без гражданства.