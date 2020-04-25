Власти Таджикистана отпустили школьников на каникулы из-за COVID-19

Двухнедельные школьные каникулы объявили в Таджикистане в связи с пандемией коронавируса. Они продлятся с 27 апреля по 10 мая.
Наряду со школами работу приостановят учреждения начального и среднего профессионального образования. В вузах страны занятия будут продолжаться,
Кроме того, в республике временно запрещены организация и проведение всех видов массовых мероприятий.
Ранее NEWS.ru писал, что в Таджикистане не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. В целях предотвращения распространения инфекции в республике власти закрыли въезд в неё иностранцам и лицам без гражданства.
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