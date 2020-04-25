Учителя в Белоруссии угрозами заставили вернуть детей на занятия

https://static.news.ru/photo/2888aef4-88a0-11ea-9b60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В школах Белоруссии началась паника из-за коронавируса. Власти распорядились вернуть учеников за парты сразу после праздников. Однако родители с таким решением не согласны.

Умный родитель сейчас ребёнка не отправит в школу или сад! Каждый сейчас сам отвечает за своё здоровье! Оставляйте детей дома и не надейтесь, что «кто-то» позаботится о наших малышах и нас! — заявила жительница Минска.

По словам людей, в некоторых школах учителя начали оказывать давление на родителей. Они отказались принимать домашнее задание через электронную почту и пригрозили не поставить аттестацию по итогам года.

Говорят, что в школах безопасно и там соблюдают все необходимые меры, но я не очень верю этим заверениям. У меня сын в 9-м классе. Напрямую, конечно, не давят, чтобы вернулся в школу, но домашнее задание у него не проверяют уже неделю, — пожаловалась другая.

Помимо этого, в стране полностью отсутствует система домашнего обучения. Педагоги самостоятельно настраивают Zoom и прочие средства коммуникации. Чёткой позиции от властей по организации процесса нет, пишет «МК».

Как ранее сообщал NEWS.ru, число заразившихся коронавирусом в Белоруссии достигло 11 289 человек.