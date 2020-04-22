Власти Белоруссии могут отказаться от импорта гречки из РФ

https://static.news.ru/photo/c650dd96-7ae0-11ea-95fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности белорусского Минсельхоза Алексей Богданов рассказал о планах властей страны. По его словам, Минск может отказаться от закупок российской гречки.

Одновременно там хотят нарастить собственное производство крупы, передаёт БелТА. Чиновник отметил, что президент страны Александр Лукашенко принял верное решение об увеличении объёма посевных площадей гречихи в два раза. Это позволит обеспечить государство 20 тысячами тонн гречки.

Поручение по увеличению объемов внутреннего производства позволит нам полностью обеспечить себя гречневой крупой и даже немного экспортировать на рынки других государств, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, белорусский лидер в ходе рабочей поездки в Бобруйск поручил чиновникам произвести «достойное количество» гречки и обвинил Россию в отказе поставлять этот товар. В Минсельхозе заявили, что Россия не вводила ограничений на поставки гречневой крупы и гречихи в страны ЕАЭС, в том числе и в Белоруссию.