Ветер, солнце и вода: Баку поставит в ЕС зеленую энергию Азербайджан обеспечил электроэнергией себя и теперь намерен протянуть кабель на 1000 МВт в Евросоюз по дну Черного моря

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В конце нынешней недели в Бухаресте планируется подписание меморандума между Азербайджаном, Румынией, Венгрией и Грузией о прокладке по дну Чёрного моря электрического кабеля. По нему будет транспортироваться в Европу электроэнергия из Азербайджана, выработанная из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Страны пытались осуществить этот проект ещё несколько лет назад, но работу прервала пандемия коронавируса весной 2020 года. В настоящий момент страна полностью обеспечила национальную потребность в электроэнергии и приступила к строительству нескольких ветряных и солнечных электростанций для экспорта электричества. Энергию ветра и солнца в Азербайджане называют не менее перспективным «природным ресурсом», чем углеводороды.

17 декабря в Бухаресте на подписание меморандума соберутся президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Линия электропередачи (ЛЭП) по черноморскому дну — это наиболее короткий маршрут для транспортировки азербайджанской электрической энергии в Евросоюз. Речь идёт о прокладке высоковольтного подводного 500-киловольтного электрокабеля постоянного тока пропускной способностью до 1000 МВт. Приблизительная протяжённость ЛЭП из Азербайджана до Румынии составит 1500 км, из них 1195 км пройдёт по морскому дну. Но затем протяжённость увеличится за счёт венгерского участка.

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Евросоюз намерен выделить на прокладку электрокабеля 2,3 млрд евро. Для финансирования, по правилам ЕС, необходимо участие как минимум двух стран — участниц союза. Таким образом, выделение средств из казны Евросоюза стало возможным благодаря присоединению к проекту Венгрии вслед за Румынией, хотя на первоначальном этапе Будапешт не проявлял к нему интереса. В августе нынешнего года министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о подключении Будапешта к проекту после разговора с азербайджанским министром энергетики Парвизом Шахбазовым. Как тогда заметил венгерский министр, проект приближает его страну к достижению целей по углеродной нейтральности.

Нынешняя ситуация ясно указывает на важность открытия новых источников энергии и включения их в снабжение. Одним (а в краткосрочной и среднесрочной перспективе если не единственным, то самым важным) партнером в этом отношении является Азербайджан... Наши отношения носят абсолютно стратегический характер, мы часто обмениваемся мнениями, — написал Сийярто в соцсетях.

Азербайджан полностью обеспечил внутреннюю потребность в электроэнергии, а теперь расширяет её поставки в другие страны, отметил в беседе с NEWS.ru глава бакинского Центра политических исследований Мубариз Ахмедоглу.

Электрокабель по дну Чёрного моря — кратчайший путь из Азербайджана в Европу. Строить ЛЭП через территорию Турции гораздо дольше и затратнее. Чёрное море уже более десяти лет рассматривается в качестве энергетического коридора. Ещё с 2010 года, например, стал подниматься вопрос о строительстве на западном и восточном берегах моря терминалов по сжиженному газу для транспортировки его в ЕС. Азербайджан намерен к 2027 году удвоить объёмы поставок газа на европейский рынок. Для этого к уже имеющимся маршрутам транспортировки энергоносителей будут добавлены новые, что в интересах всех сторон, — отметил Ахмедоглу.

Политолог рассказал, что проект строительства ЛЭП по черноморскому дну фактически был реанимирован по инициативе Евросоюза, который столкнулся в нынешнем году с трудностями в получении энергоносителей. Азербайджан в этой ситуации способен помочь Евросоюзу, поскольку располагает не только углеводородами, но и энергией ветра и солнца. Ветер в азербайджанском секторе Каспия намного сильнее, чем в других регионах вдоль каспийского побережья, заключил Ахмедоглу.

Морская ветроэнергетика, отмечают эксперты, всё больше утверждается в экономике Азербайджана, несмотря на его участие в масштабных углеводородных проектах. По данным специалистов, ветроэнергетический потенциал азербайджанского сектора Каспия в 20 раз превышает установленную мощность электроэнергетической системы страны. Это даёт основание считать, что в будущем все потребности Азербайджана сможет удовлетворить зелёная энергетика. Уже сегодня идёт работа над созданием морских ветряных станций, как стационарных, так и плавучих. Учёные даже говорят о комбинированных ветро-солнечных электростанциях. И хотя плавучие станции гораздо дороже стационарных, расходы может покрыть возрастающий экспорт электроэнергетики, утверждают специалисты.

Работают над возобновляемыми видами энергии в Азербайджане не только учёные. Конкретные шаги предпринимают и власти. Достигнута договорённость с иностранными инвесторами о строительстве их силами трёх солнечных и ветряных электростанций мощностью 710 МВт. Строительство двух уже идёт, еще одну начнут создавать в будущем году.

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Большой потенциал для развития зелёной энергетики в Азербайджане имеют освобождённые два года назад территории. На это обратил внимание президент Ильхам Алиев:

Подписаны контракты с тремя крупными международными энергетическими компаниями о вложении инвестиций в строительство в предстоящие 3-4 года трех ветряных и солнечных электростанций в Карабахе, общая мощность которых составит 700 мегаватт. Один из проектов будет реализован в регионе Восточного Зангезура, освобожденном от армянской оккупации во время 44-дневной войны. Эта солнечная электростанция мощностью 240 мегаватт станет крупнейшим на освобожденных территориях Азербайджана проектом вложения прямых иностранных инвестиций, — заявил глава государства.

На строительство черноморской ЛЭП потребуется, по оценкам специалистов, около трёх лет. А после её ввода в эксплуатацию Азербайджан имеет хорошие шансы стать крупным хабом зелёной энергетики для всей Европы.