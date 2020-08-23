Вертолёты Белоруссии перехватили воздушные шары из Литвы

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Минобороны Белоруссии заявило о попытке нарушить воздушное пространство республики со стороны соседней Литвы. По данным ведомства, силы ВВС и войска ПВО пресекли провокацию — с сопредельной территории кто-то запустил зонд, состоящий из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой.

Благодаря действиям экипажей вертолётов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полёт воздушных шаров был пресечён без применения оружия, — говорится на официальном сайте Минобороны Белоруссии.

По данным министерства, инцидент произошёл 23 августа 2020 года, около 19:30 по местному времени в районе населённого пункта Волковщина Ошмянского района.

МВД Белоруссии оформило 79 протоколов об административных нарушениях после массовых акций, прошедших 23 августа 2020 года, заявили в пресс-службе ведомства. По словам представителей министерства, в мероприятиях приняли участие 20 тысяч граждан. СМИ насчитали от 150 до 250 тысяч протестующих.

23 августа, когда участники акции протеста в Минске выдвинулись к Дворцу Независимости, на его территорию подлетел вертолёт, из которого вышел президент страны в бронежилете и с оружием без магазина.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста не согласных с итогами президентских выборов. По официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая Ксения Собчак назвала мемом президента Белоруссии Александра Лукашенко в бронежилете в автоматом без магазина с патронами. Она добавила, что на видеозаписи, которую опубликовал белорусский Telegram-канал «Пул Первого», белорусский лидер выходит из вертолёта и спрашивает: «там уже никого нет?».