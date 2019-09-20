https://static.news.ru/photo/c7ea0624-dbc0-11e9-be5a-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский получил полномочия единолично утверждать план обороны страны. Соответствующее решение приняла Верховная рада.

Законопроект был внесён в парламент украинским лидером. Его одобрили 286 депутатов при необходимых 226 голосах. Документ регулирует меры подготовки государства к переходу на военное положение и «отпору вооружённой агрессии», если появится такая необходимость, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что у президента страны существует «формула» по прекращению войны в Донбассе. Она заключается в переходе к радикальным мерам в случае, если конфликт не удастся решить в ближайшее время.