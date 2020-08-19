В Telegram появились стикеры, агитирующие за Лукашенко

В мессенджере Telegram появились стикеры в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Их опубликовали проправительственные каналы.
В частности, на них можно увидеть такие лозунги, как «Отстоим Батьку», «Позор предателям», «За порядок в стране», «#ямыбатька» и другие.
За несколько дней до этого оппозиционные Telegram-каналы опубликовали стикеры, выполненные в бело-красных цветах. Их лозунги гласят: «Мы победим», «Нет насилию» и «Нас много».
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал оппозицию «чёрной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом. Такое заявление он сделал на заседании Совета безопасности.
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