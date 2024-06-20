В Таджикистане запретили ношение хиджаба

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба, сообщает Asia-Plus. Согласно тексту документа, за несоблюдение запрета на ношение «чуждой одежды» предусмотрен штраф.

Отмечается, что речь идет о законе «О регулировании торжеств и церемоний», который регулируетношение «чуждой одежды». Как отмечается, целью закона является предотвращение суеверий и фанатизма в таджикском обществе.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев ранее также заявил, что в России следует ввести запрет на ношение никаба. Он намерен обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.

Ранее заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что возможное введение запрета на ношение женщинами никаба будет противоречить нормам светского права и Конституции России. Он отметил, что ДУМ РФ готово к диалогу с представителями власти для решения этого вопроса.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ранее заявил, что школы имеют право устанавливать требования к одежде. Таким образом он ответил парламентарию Адаму Делимханову, осудившему законопроект о запрете ношения религиозной одежды в учебных заведениях. По словам Вассермана, ни одна из распространенных и признанных в России религий не предъявляет требований к тому, что можно и нельзя носить.