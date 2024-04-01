Карасин: заявления главы МИД Армении об отношениях с Москвой обидно слышать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арарат Мирзоян

Заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна о напряженных отношениях между Москвой и Ереваном обидно слышать, сообщил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, такие высказывания на ровном месте подрывают доверие и взаимное уважение между двумя странами.

Дело в том, что Армения сейчас выступает объектом геополитической игры или политической игры США и Западной Европы. И вряд ли все проблемы в рамках этого розыгрыша можно будет решить именно в том ключе, который устроил бы армянский народ. Очень обидно. Я взываю к здравому смыслу и к тому, чтобы отношения между нашими странами, между Ереваном и Москвой, всегда носили добрый и конструктивный характер. Будем надеяться, что так оно и произойдет, хотя надежд на это становится все меньше и меньше, — сказал Карасин.

Ранее Мирзоян заявил, что Ереван и Москва общаются на разных языках и между ними есть разногласия. При этом, по его словам, страны продолжают развивать тесные экономические отношения, идет двусторонняя торговля. При этом министр затруднился дать прогноз о будущем отношений между странами, отметив, что Армения имеет справедливые ожидания, чтобы в письменном документе были отражены обязательства территориальной целостности, взятые обеими сторонами.