В ООН призвали Белоруссию возобновить диалог по правам человека

https://static.news.ru/photo/d1891c10-3538-11eb-91f7-fa163e074e61_660.jpg Совет по правам человека (ООН) Фото: Ludovic Courtès/wikimedia.org

Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марин прокомментировала заявление министра иностранных дел республики Владимира Макея о прекращении диалога по правам человека с Евросоюзом. В разговоре с NEWS.ru представитель ООН выразила надежду на то, что Минск изменит своё решение.

Анаис Марин особенно подчеркнула, что белорусские власти должны вести диалог со всеми сторонами, в том числе с гражданскими активистами, независимыми СМИ и блогерами.

С сожалением вынуждена констатировать, что правительство Белоруссии продолжает свою политику изоляции, и я надеюсь, что оно пересмотрит эту позицию, — отметила Анаис Марин. — Выполнение мандата Совета по правам человека — это реальная возможность для Белоруссии продемонстрировать свою готовность задуматься над вопросами прав человека и взаимодействовать со специальными процедурами ООН в целях улучшения ситуации.

Представитель ООН добавила, что её мандат не позволяет активно вмешиваться в происходящее в республике, поэтому остаётся надеяться, что Минск сам изменит своё решение о прекращении диалога по правам человека.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Белоруссия приостановила сотрудничество в области прав человека с Евросоюзом. Глава МИД республики Владимир Макей объяснил это тем, что в данный момент этот диалог стал слишком политизированным.