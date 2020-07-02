В Нур-Султане открыли памятник Нурсултану Назарбаеву

https://static.news.ru/photo/483562fa-bd03-11ea-ac20-fa163e074e61_660.jpg Нурсултан Назарбаев Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В столице Казахстана открыли прижизненный памятник памятника президенту республики Нурсултану Назарбаеву. Участие в церемонии в режиме видеосвязи принял нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Памятник установлен в Национальном университете обороны — одном из ведущих высших военно-учебных заведений страны. По словам Токаева, это стало «глубоко символичным актом», поскольку Вооружённые силы Казахстана были созданы именно указом первого президента.

На заре независимости Нурсултан Абишевич Назарбаев лично участвовал в решении самых сложных задач военного строительства. Под его руководством определялись перспективы и задачи армии, приоритеты и механизмы обеспечения национальной безопасности, призванные оградить народ и страну от потенциальных военных угроз, — цитирует Токаева «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства отметил, что в годы правления Назарбаева также была разработана законодательная и нормативно-правовая база военного строительства. Помимо этого, его усилиями «сформированы структура и состав вооружённых сил, обеспечено поэтапное перевооружение армии, создавалась современная инфраструктура».

При этом Токаев отметил, что какой бы совершенной ни была техническая составляющая, личный состав армии всегда является решающим фактором в обеспечении безопасности государства. Именно поэтому, по его словам, в первые годы независимости Казахстана на организацию качественного военного образования были ориентированы лучшие военные кадры. Сейчас, отметил глава Казахстана, в республике создана многоступенчатая система обучения от средних военных учебных заведений до университета международного уровня.

Он подчеркнул, что «только сильное государство с мощными вооружёнными силами может сохранить целостность и авторитет». Именно поэтому власти большое внимание уделяют повышению боеготовности армии. И в этом плане, подчеркнул президент, военное образование и наука играют особую роль. Он выразил уверенность, что Национальный университет обороны и в дальнейшем будет вносить значительный вклад в подготовку квалифицированных кадров.

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке 19 марта 2019 года. Он подписал указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия главы государства перешли к Токаеву, который до этого возглавлял сенат республики. В начале апреля он объявил о проведении внеочередных президентских выборов, они состоялись 9 июня. На них политик одержал победу, набрав, по официальны данным, 70,96% голосов избирателей.

6 июля 2020 года Назарбаеву исполнится 80 лет. Президент России Владимир Путин, как ранее писал NEWS.ru, записал видеопоздравление для первого президента Казахстана. Таким образом он изменил многолетнюю традицию отправлять в таких случаях официальные телеграммы.