В Нур-Султане на две недели приостановят движение общественного транспорта

https://static.news.ru/photo/09482c0c-bdd1-11ea-972d-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/CityTransportationSystems

С 5 июля в столице Казахстана будет приостановлено движение общественного транспорта из-за ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщает городская транспортная компания Сity Transportation Systems на своей странице в Facebook, запрет на движение ориентировочно вводится на 14 дней.

О возобновлении движения общественного транспорта будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в Facebook.

В течение этого времени проведут дезинфекцию автобусов и автопарков.

Правительство Казахстана приняло решение о введении с 5 июля карантина сроком на 14 дней из-за ситуации с коронавирусом. Кабмин также допускает возможность его продления.

В указанный период запрещается проведение массовых мероприятий, ограничивается перемещение населения по улицам, паркам и скверам. При этом разрешены индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе.

На время карантина закроются салоны красоты, парикмахерские, рынки, фитнес-центры, пляжи, аквапарки, музеи, кинотеатры, развлекательные центры. В то же время продолжат работать аптеки, заведения общепита на открытом воздухе, строительные и промышленные предприятия с непрерывным циклом, предприятия сферы услуг.

В период действия карантина будет сохранено международное и внутреннее авиасообщение, а железнодорожное сообщение — с ограничениями. При этом приостанавливается движение пассажирских автобусов между регионами республики и по времени ограничивается работа общественного транспорта, писал NEWS.ru.

На данный момент в стране подтверждены 45 719 случаев инфицирования коронавирусом, 15 404 пациента выздоровели, 188 человек умерли.