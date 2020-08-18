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В молдавском Минздраве прошли массовые задержания по делам о коррупции

16:29, 18 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В офисах Совета по установлению ограничений возможностей и трудоспособности при Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии прошли массовые обыски и задержания.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) страны. По её данным, в общей сложности задержаны 20 человек, проходящим по 40 уголовным делам, передаёт ТАСС.

Сегодня 20 человек, которые проходят по 40 уголовным делам, должны быть доставлены в НЦБК и прокуратуру для предъявления им обвинений, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, семеро из фигурантов коррупционных дел уже задержаны на 72 часа. Следователи, как отметили в пресс-службе, располагают доказательствами фактов вымогательства для подтверждения степени инвалидности. В Минздраве осудили коррупцию среди сотрудников и заявили, что ведомство готово сотрудничать со следствием.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов в Москве и ряде регионов перекрыли канал вывода денег за пределы РФ, однако подозреваемые успели перевести несколько миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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