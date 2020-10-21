В МО Азербайджана заявили о пуске баллистических ракет со стороны Армении

https://static.news.ru/photo/7cea31a6-1433-11eb-83c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Армянская сторона выпустила баллистические ракеты в направлении Габалинского района на севере Азербайджана. Об этом заявили в Минобороны республики.

Двадцать второго октября в 09:00 (08:00 мск) с территории Армении в направлении Габалы и Кюрдамира был произведён пуск баллистических ракет, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В Ереване это заявление опровергают. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заверила агентство, что никаких ракет в сторону Азербайджана выпущено не было.

Ранее NEWS.ru писал, что, по данным Генпрокуратуры Азербайджана, с начала эскалации в Нагорном Карабахе погибли 63 мирных жителя. Ещё 292 человека получили ранения. Кроме того, в результате боевых действий разрушены почти две тысячи частных домов и 90 многоквартирных жилых зданий.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.