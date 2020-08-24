В Минске завершилась протестная акция на площади Независимости

Акция протеста, проходившая 24 августа на площади Независимости в Минске, завершилась. Мероприятие началось около 19:00.
Перед тем как на площадь пришла основная масса протестующих, милиция и омоновцы задержали несколько человек, которые отказались убрать бело-красно-белые оппозиционные флаги. Впоследствии правоохранители не препятствовали проведению акции.
В целом в мероприятии на момент пика приняли участие около 1,5 тысячи человек,
Сначала сбор протестующих проходил в самом центре площади, далее собравшиеся двинулись к памятнику Владимиру Ленину, а затем остановились напротив Красного костёла. Участники акции скандировали лозунги, также в рамках мероприятия действовал «открытый микрофон».
В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.
Ранее NEWS.ru писал, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, задержанная 24 августа, находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске, заявила пресс-секретарь минского ГУВД Наталья Ганусевич.
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