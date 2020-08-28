В Минске задержали сотрудников немецкого телеканала ARD

https://static.news.ru/photo/8901bc9e-ea34-11ea-b052-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сотрудники немецкого телеканала ARD были задержаны вечером 28 августа в Минске, следует из сообщения телеканала.

Вчера вечером перед отелем в Минске была задержана группа операторов ARD, они на протяжении ночи оставались в отделении, — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

Как уточняется, речь идёт о гражданах России и Белоруссии, имеющих соответствующую аккредитацию.

Всех задержанных отпустили утром 29 августа. Двое россиян были высланы, а гражданина Белоруссии ждёт судебный процесс.

В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Маас раскритиковал задержания репортёров в Белоруссии. По его словам, произошедшее является ничем иным, как «атакой на свободу прессы».

В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске участницы женского марша отбили у сотрудников ОМОНа задержанного мужчину.