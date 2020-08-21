В Минске силовики задержали координатора незаконных протестов

https://static.news.ru/photo/aa9a72ec-e46c-11ea-9aaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД Белоруссии сообщило о задержании 34-летнего жителя Минска. Он подозревается в координировании незаконных уличных акций. По версии силовиков, мужчина занимался поиском и финансированием новых участников.

Изначально милиционеры задержали 34-летнего мужчину. Он сообщил, что встречался с координатором, который просил собрать массовку из людей для участия в акциях протеста за деньги.

Координатор подошёл к нему в одном из центральных продовольственных магазинов города и предложил собрать около 10–12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера, — говорится в сообщении МВД республики.

Подозреваемый в координации протестов дал посреднику 60 белорусских рублей (около 1,8 тысячи российских рублей), а также купил ему спиртное и продукты питания. Вторая встреча между мужчинами должна была произойти 19 августа, но они были задержаны оперативниками. Проводится проверка.

NEWS.ru писал, что силовики завели уголовное дело на мужчину, который хотел приготовить «коктейль Молотова» для протестующих. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев ранее сообщил, что против 49 белорусов возбуждены уголовные дела из-за применения насилия к сотрудникам милиции.

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