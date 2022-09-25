В Минске призвали обновить концепцию безопасности Союзного государства Совбез Белоруссии: концепцию безопасности Союзного государства следует обновить

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Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минску и Москве следует обновить Концепцию безопасности Союзного государства. В обновленном документе должны учитываться новые вызовы и угрозы, отметил он в эфире телеканала «Беларусь 1».

В прошлом году утверждена новая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. В этом году мы завершаем работу над Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь. Конечно, уже назрело время подкорректировать, внести изменения в Концепцию безопасности Союзного государства, — подчеркнул Вольфович.

Он объяснил свою идею обновления Концепции тем, что Минск и Москва нарабатывают механизмы, которые позволят противодействовать актуальным угрозам национальной безопасности обеих стран.

Ранее стало известно, что в строительстве союзного российско-белорусского государства совершен стремительный прорыв, заявил 18 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в телеграмме, адресованной госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву. Лукашенко подчеркнул, что благодаря Мезенцеву интеграционное сотрудничество набирает обороты.