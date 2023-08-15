В Киргизии запретили распространять вредный для детей контент в СМИ

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Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому запрещается публиковать и распространять контент в средствах массовой информации (СМИ), который причиняет вред здоровью или развитию детей, сообщили в пресс-службе главы республики. Закон был принят для создания безопасной среды и «укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков», уточняет EADaily.

За распространение вредного для детей контента виновные будут наказаны в соответствии с нормами Кодекса о правонарушениях, если действия не попадают под уголовную ответственность, — отметили в пресс-службе.

Как уточняет издание, закон распространяется на контент, который может побудить к совершению действий, угрожающих жизни и здоровью ребенка или окружающих, вызвать желание употреблять запрещенные вещества, алкогольные и энергетические напитки, курить, а также пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения. Кроме того, публикации не должны содержать порнографические материалы, нецензурную лексику и оправдывать противоправное поведение.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее рассказал, что планы, связанные с созданием русскоязычных школ в Киргизии, неоднократно обсуждались. Он объяснил, что в Киргизии есть много жителей, которые считают себя русскоязычными.