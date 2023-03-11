В Киргизии рассказали об отношении к русскому языку Глава кабмина Киргизии Жапаров: развивать родной язык в Киргизии нужно не в ущерб русскому

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Акылбек Жапаров

Развивать родной язык в Киргизии нужно не в ущерб русскому, заявил председатель кабинета министров республики Акылбек Жапаров в интервью телеканалу «Мир». При этом, по его словам, и Россия должна быть инклюзивной по отношению к языкам стран бывшего СССР.

У нас большая проблема научить государственному языку наших внуков. Информационная инфраструктура во многом осталась такой же, как во времена Советского Союза. Сегодня мы думаем о том, чтобы «Алиса» (голосовой помощник от российской компании «Яндекс». — NEWS.ru) говорила по-киргизски. Я попросил господина Мишустина, что она должна говорить и на русском, и на казахском. Государственные языки должны расти, но при этом не в ущерб русскому языку, — заявил Жапаров.

Он напомнил, что русский язык в Киргизии считается официальным, а среди населения на русском говорят почти все. А образование в стране рассчитано на то, чтобы граждане знали русский, киргизский и английский языки. Также представители нового поколения говорят и на китайском языке. Председатель кабмина признал, что в стране есть и «уранационалпатриоты», на которых призвал не обращать внимания.

Жапаров отметил, что в Киргизии осталось очень мало преподавателей русского языка, которые были бы носителями этого языка. Поэтому правительство готово приглашать россиян, которые готовы преподавать русский язык как иностранный для жителей Киргизии.

Споры вокруг государственного языка в Киргизии обострились в феврале, когда в первом чтении был принят закон, повышающий статус киргизского языка. Согласно документу, всё делопроизводство в стране необходимо вести на государственном языке, в том числе и в частных компаниях. Это значит, что киргизским языком должны владеть политики, чиновники и другие сотрудники бюджетных сфер, а также бизнесмены.