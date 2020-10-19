В Киргизии освободили от должности главу президентского аппарата

https://static.news.ru/photo/a4f0b7ce-11fe-11eb-b620-fa163e074e61_660.jpg Алмаз Кененбаев Фото: Алмаз Кененбаев/facebook.com

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров освободил от занимаемой должности руководителя аппарата главы государства, следует из сообщения пресс-службы киргизского правительства.

Алмаз Кененбаев освобождён от занимаемой должности руководителя аппарата президента Кыргызской Республики, — говорится в сообщении, которое передаёт ТАСС.

5 октября Бишкек охватили акции протеста. Митингующие были недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Демонстранты захватили ряд правительственных зданий. 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Полномочия главы государства на себя принял премьер Садыр Жапаров. Согласно конституции, сделать это должен был спикер парламента, но он отказался.

Ранее NEWS.ru писал, что Жапаров назвал условие, при котором он примет участие в новых выборах главы государства. Он подчеркнул, что для этого необходимо внести соответствующее изменение в законодательство страны.