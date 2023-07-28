В Казахстане выберут кандидата из пяти стран для строительства АЭС Министр энергетики Казахстана Саткалиев заявил о выборе кандидата для строительства АЭС

В Казахстане выбирают кандидата из пяти стран для строительства атомной электростанции (АЭС) на территории государства, рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев. По его словам, решение будет основываться на том, какой проект соответствует нуждам Казахстана, сообщает EADaily со ссылкой на местное СМИ. Переговоры ведутся с Россией, Китаем, США, Кореей и Францией, подчеркнул министр. Предполагается, что АЭС будет иметь мощность 2,4 ГВт, обойдется в $5 млрд за один блок и будет готова за 10 лет.

Проект АЭС является коммерческим, а не политическим. АЭС нужна Казахстану. Любая компания, какая бы не была выбрана в качестве партнера только строит АЭС, но не эксплуатирует. <...> Переговоры ведутся помимо России еще с четырьмя другими потенциальными партнерами: Китаем, США, Кореей, Францией, — пояснил Саткалиев.

Глава «АтомИнфо-Центра» Александр Уваров отметил, что в подобном поведении нет ничего странного, потому что государство является заказчиком и оценивает всех пятерых поставщиков реакторных технологий. При этом эксперт уверен, что с Россией и Китаем сотрудничать было бы логичнее, так как между странами налажены более тесные связи. Рассуждая о возможностях «Росатома», Уваров уточнил, что компания делает заказчикам комплексные предложения, которые покрывают все потребности — от кадров до обращения с отходами.

Тем временем председатель «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов во время брифинга в июле отметил, что окончательного решения о строительстве АЭС принято не было. В связи с этим выбрать производителя или вендора пока невозможно. Он добавил, что проблема заключается в необходимости найти место под строительство: рядом должен быть большой водоем, а также должны быть соблюдены требования по экологии. Сейчас в Казахстане водоемы мелеют, предположить, что будет через 10 лет, сложно, заявил Жакупов.

Если завтра мы, допустим, построим АЭС, то какая будет стоимость электроэнергии? Здесь нужно все факторы брать в расчет. Здесь нам необходимо для себя понять, готовы ли мы позволить себе это недешевое удовольствие, — заключил глава госфонда.

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай ранее заявил, что республика не планирует вступать в союзные государства по линии Евразийского экономического союза, а также создавать новые. По его мнению, сотрудничество должно происходить исключительно в рамках экономического трека.