В Грузии отреагировали на санкции США из-за закона об иноагентах Мамука Мдинарадзе: санкции США из-за закона об иноагентах в Грузии комичны

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе назвал комичным решение властей США о введении санкций в отношении ряда грузинских политиков и депутатов в связи с принятием закона об иноагентах. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он заявил, что произошедшее является беспрецедентным случаем.

Это беспрецедентно и в то же время комично, когда вводишь санкции против избранного народом депутата за принятый согласно его взглядам закон, — пояснил он.

Мдинарадзе также раскритиковал заявление Вашингтона о том, что под ограничения попадут не только политики, но и члены их семей. Он напомнил, что от такой практики перекладывания ответственности отказались еще в СССР за несколько десятков лет до того, как он распался. По его словам, визовые санкции никак не повлияют на происходящее, так как независимость страны не продается ни за какие визы. Подводя итог, Мдинарадзе подчеркнул, что Запад не отказывается от попыток давления на Грузию, используя шантаж и угрозы. Целью этого, по его мнению, стало желание, чтобы Тбилиси не принимал самостоятельных решений в рамках своих интересов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты объявляют о переходе к новой политике, предусматривающей введение визовых ограничений в отношении Грузии. Он пояснил, что речь идет о лицах, ответственных за подавление гражданского общества страны посредством кампании насилия и запугивания.