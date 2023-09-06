В Госдуме обвинили Пашиняна в предательстве армян в Карабахе Депутат Затулин: Пашинян не может признаться в предательстве армян в Карабахе

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян целенаправленно отходит от России, перекладывая проблемы Карабаха на Москву и российских миротворцев, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он также считает, что армянский лидер предает соотечественников в Карабахе.

Это не его избиратели, а люди, которые с самого начала прихода к власти, подозрительно относились к его деятельности. Он их сбрасывает и не может признаться, что это предательство, но чтобы заретушировать свои действия, он перекладывает проблему Карабаха на Россию и российских миротворцев, при этом заранее заявив, что считает все происходящее в Карабахе внутренним делом Азербайджана. При таком подходе нужно найти крайних, вот крайней для него Россия. На самом деле речь идет о едином процессе, о предательстве России, российско-армянских отношений и предательстве соотечественников в Карабахе, — сказал Затулин.

Ранее министерство обороны Армении анонсировало проведение совместных учений с США, которые запланированы с 11 по 20 сентября на базе учебного центра «Зар». Целью маневров станет повышение уровня оперативных действий при участии в миротворческих миссиях.

Затулин заявил NEWS.ru, что эти учения являются продолжением политики по целенаправленному отходу от России. Он напомнил, как Армения отказалась участвовать в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а до этого на официальном уровне было выражено недоверие данной структуре.