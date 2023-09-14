В ГД уличили Пашиняна во лжи о провале миссии миротворцев России в Карабахе Водолацкий обвинил Пашиняна во лжи о провале миссии миротворцев ВС РФ в Карабахе

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Работа российского миротворческого контингента в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян своими словами о провале миссии российских миротворцев в Карабахе пытается обмануть не только собственный народ, но и все мировое сообщество, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Депутат подчеркнул, что Россия будет и дальше продолжать миротворческую миссию.

Если бы не было наших миротворцев, то в Армении уже давно начались бы большие проблемы. Только благодаря нашим миротворцам ситуация там не вышла из-под контроля, и мы сумели избежать жертв, которые могли быть. Они должны быть благодарны за то, что мы не допустили кровопролития. Считаю, что сейчас в Армении стабильная ситуация, и это не без участия России, — указал Водолацкий.

По мнению парламентария, последние высказывания в адрес России Пашинян делает «не от себя».

Полагаю, что такие заявления сделаны под давлением Запада или из желания отойти от России. Однако, несмотря на это, мы и дальше продолжим свою миротворческую миссию. Армения и Азербайджан — это два наших политических партнера, и наша задача не допустить конфликта, который нанес урон всему Закавказью, — объяснил депутат.

Ранее политолог Дмитрий Солонников допустил вероятность сценария, при котором в случае вывода российского миротворческого контингента с Южного Кавказа их место займут силы США и Франции. Солонников также не исключил, что сначала Армения разместит на своей территории войска НАТО, а уже после этого начнет выдавливать с Закавказья российских миротворцев.