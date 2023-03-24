В ГД назвали решение Конституционного суда Армении по МУС «очень странным»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Конституционного суда Армении в отношении Международного уголовного суда (МУС) выглядит «очень странным», заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, страна ратифицировала деятельность МУС только после выдачи ордера на арест президента России Владимира Путина, притом что решения МУС исполняются далеко не всеми странами, уже ратифицировавшими его деятельность.

В случае с Арменией настораживает то, что они ратифицируют его уже после выдачи МУСом ордера на арест Владимира Владимировича [Путина]. Они, конечно, всегда смогут выдвинуть версию, что мы будем исполнять все требования МУС, кроме этого. Но в любом случае сложившаяся ситуация требует глубокой оценки и анализа. Но в любом случае этот шаг является как минимум очень странным, — заявила Журова.

Ранее 24 марта Конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим конституции страны. Это решение обнародовал председатель Верховного суда Арман Диланян.

17 марта Международный уголoвный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам рeбенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Росcию».