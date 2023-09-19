В ЕС призвали к диалогу между Баку и карабахскими армянами Спецпредставитель ЕС Клаар: необходимо прекратить бои на территории Карабаха

Фото: Heinz-Dieter Falkenstein/imageBROKER.com/Global Look Press

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар призвал в своем микроблоге Twitter (X) к диалогу между Баку и карабахскими армянами. Он настаивает, что необходимо немедленно прекратить огонь в зоне конфликта.

Поступают трагические сообщения о человеческих жертвах в результате взрывов мин сегодня. Однако продолжающиеся военные действия только усугубят ситуацию. Настоятельно считаю необходимым немедленно прекратить огонь, чтобы обеспечить подлинный диалог между бакинскими и карабахскими армянами как единственный способ достижения мирного сосуществования, — написал Клаар.

Ранее Министерство обороны Азербайджана объявило об открытии гуманитарного коридора для эвакуации населения Карабаха на Лачинской дороге. По словам представителей ведомства, размещенным на сайте Минобороны, местному населению разослали СМС-сообщения с рекомендацией держаться подальше от военных объектов в целях безопасности. Кроме того, население предупреждают с помощью листовок и громкоговорителей.

О начале антитеррористических мероприятий в Карабахе проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.