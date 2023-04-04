В Белоруссии заявили о сорванном подрыве генконсульства России ОНТ: Украина готовила взрыв генконсульства России в Гродно

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Спецслужбы Украины руководили подготовкой взрыва генконсульства России в белорусском Гродно, он не состоялся, заявили на государственном телеканале ОНТ. Как утверждают белорусские журналисты со ссылкой на КГБ, это был не единственный запланированный теракт в городе. По их данным, сотрудник спецслужб направлял действия исполнителей — граждан Белоруссии и РФ.

Граждане Беларуси и РФ под руководством сотрудника спецслужб Украины планировали теракты в Гродно, целью были несколько объектов, в том числе генконсульство России, — сообщили на телеканале.

Руководителем диверсии назван сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Вячеслав Розум, который, по сведениям КГБ, вербовал агентов.

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