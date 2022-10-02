В Белоруссии заявили, что Минск и Москва научились быстро договариваться Госсекретарь Союзного государства Мезенцев: Россия и Белоруссия научились быстро договариваться

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Власти России и Белоруссии научились быстро находить точки соприкосновения и реально оценивать политическую ситуацию, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Во время интервью телеканалу ОНТ он также указал на искренний характер отношений Москвы и Минска.

Тот почерк работы над 28... союзными программами — для нас важный задел и ресурс. Мы научились быстро договариваться, реально смотреть на ситуацию и честно в глаза друг другу... — заявил Мезенцев.

При этом политик отметил, что между РФ и Белоруссией «споры никуда не уйдут» ввиду того, что прения касаются «желания продать товар подороже, а у покупателя — купить дешевле». Мезенцев подчеркнул, что с учетом этого властям обоих государств удается учитывать обоюдные интересы.

Все это будет всегда, но баланс учета интересов друг друга, атмосферы выхода на совместный результат — важное достояние дня сегодняшнего, — резюмировал госсекретарь.

В числе стоящих перед Союзным государством задач он перечислил установление совместных производственных цепочек, учет возможностей двух стран, сложение усилий, инвестиций и последующий выход на результат.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минску и Москве следует обновить Концепцию безопасности Союзного государства. В обновленном документе должны учитываться новые вызовы и угрозы, отметил он.