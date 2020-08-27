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В Белоруссии задержали корреспондента РИА новости

18:58, 27 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белорусские силовики задержали в Минске нескольких российских журналистов. В их числе корреспондент РИА Новости.

В настоящее время сотрудники СМИ находятся в одном из отделений милиции, куда они были доставлены для проверки документов, сообщает агентство со ссылкой на ГУВД Минского горисполкома.

В числе задержанных оказался фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылёв, который, как и его коллеги, собирался освещать протестную акцию на площади Свободы. Он рассказал, что его вместе с журналистами Reuters, Associated Press, «Радио Свобода» и некоторых других СМИ, везут на автобусе в Октябрьский РУВД.

Тем временем на самой площади продолжают собираться люди. Протестующих пока около сотни человек.

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко. Митингующие считают, что результаты были сфальсифицированы и на самом деле победу одержала Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссии были задержаны два корреспондента и оператор российского телеканала «Дождь». Оказалось, что они работали на территории республики, не имея соответствующих аккредитаций. В итоге силовики отпустили журналистов на свободу, запретив им въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

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