В Белоруссии возбудили уголовное дело против Тихановской

https://static.news.ru/photo/4e0258f6-43a3-11eb-b348-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: facebook.com/svetlanatihanovskaya2020

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело об экстремизме в отношении экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и членов Координационного совета оппозиции.

Генеральная прокуратура с учётом данных, полученных в ходе расследования СК уголовного дела в отношении членов так называемого Координационного совета по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса, приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской С. Г., Колесниковой М. А., Знака М. А., Латушко П. П., Ковальковой О. А., Дылевского С. А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Уголовное дело о попытке захвата власти было открыто в Белоруссии 20 августа после создания Координационного совета оппозиции. По словам генерального прокурора республики Александра Конюка, действия организации наносят вред национальной безопасности страны, а её члены ставят своей целью «захват государственной власти».

Как сообщал NEWS.ru, Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении экс-посла республики в Аргентине Владимира Астапенко, поддержавшего выступления оппозиции. Дело было возбуждено по части 1 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь за хищение.

Ранее сообщалось, что Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября. При этом он заявил, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа».

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.