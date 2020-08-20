В Белоруссии усилили охрану госграницы

https://static.news.ru/photo/57f4b17e-e2e6-11ea-a006-fa163e074e61_660.jpg Фото: gpk.gov.by

В Белоруссии усилили охрану государственной границы. Особый акцент был сделан на западном направлении.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского.

В связи со сложившейся обстановкой в стране органами пограничной службы проводятся мероприятия по усилению охраны государственной границы. С учётом ситуации особый акцент сделан на её западном направлении, — сказал он.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Светлана Тихановская.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин объявил о начале масштабных тактических учений на гродненском направлении по теме «ведение обороны и специальных действий».

Гродно находится на границе с Польшей. Это один из самых протестных городов Белоруссии. Местные чиновники пошли на уступки горожанам. Они пообещали рассмотреть и удовлетворить их требования. Перед жителями официально извинился начальник милиции, против четырёх участников акций протеста прекратили административные дела, всех задержанных на демонстрациях освободили. Кроме того, мэрия пообещала не препятствовать митингам, писал NEWS.ru.