В Белоруссии сообщили об украинских диверсантах в республике Госсекретарь Совбеза Белоруссии: украинские диверсанты заходят на территорию страны

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Государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович рассказал, что диверсанты ВСУ начали заходить на территорию республики. В эфире телеканала «Беларусь 1» он подчеркнул, что разведчики Вооружённых сил Украины минируют и организуют завалы вдоль украинско-белорусской границы. По его словам, сейчас численность группировки диверсантов на Ровенском направлении составляет 10,5 тысячи человек. На Черниговском направлении располагается около 4,5 тысячи диверсантов, а на Киевском — более 5,5 тысячи.

Идет инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию, — сказал Вольфович.

Ранее сотрудники российских спецслужб задержали украинского диверсанта в Кемерово. Задержанный повредил линию электропередачи, из-за чего в Кузбассе наблюдались перебои со светом. У диверсанта дома обнаружили бутылки с зажигательной смесью, пневматические пистолеты и боевые ножи. Кроме того, сотрудники спецслужб нашли схемы расположения местных отделений полиции и военкоматов.

Между тем в Белгороде задержали двух россиян, которые готовили диверсию на объекте транспортной инфраструктуры, а также отправляли на украинский портал «Миротворец» сведения о российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Как пояснил один из задержанных, он изучал строение железнодорожного пути, чтобы понять, по каким железнодорожным путям передвигаются военные эшелоны, и намеревался вывести их из строя.