В Белоруссии объяснили размещение в стране ядерного оружия Госсекретарь Совбеза назвал размещение ТЯО в Белоруссии шагом стратегического сдерживания

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Присутствие российского тактического ядерного оружия в Белоруссии направлено на стратегическое сдерживание стран Запада, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире гостелеканала ОНТ. По его словам, альтернатива — перестройка экономики на военные нужды, что отразится на благосостоянии граждан.

То, что происходит сегодня на территории сопредельных стран, на территории прежде всего Польши, — до 4% ВВП отводится на нужды обороны в ущерб интересам простых граждан. Создается наступательная группировка. Чтобы остудить эти головы, Белоруссия, конечно, может пойти этим же путем и экономику перенацелить на военные нужды, но это ляжет на благосостояние населения Беларуси. Зачем это делать? Люди привыкли жить в комфорте, цивилизованно, красиво. Так вот одним из элементов стратегического сдерживания в военном плане является тактическое ядерное оружие, — заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. По его словам, оружие было вывезено из страны под гарантии отсутствия санкций, но сейчас «все растоптано, все нарушено». Он добавил, что не пытается «кого-либо запугивать или шантажировать», но хочет «обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу».