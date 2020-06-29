В Белоруссии назвали возможные сроки открытия границы с Россией

https://static.news.ru/photo/65972d8a-ba1d-11ea-860c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg /Global Look Press

Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте на фоне пандемии коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа. Такой мнение высказал посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Полагаю, что граница где-то к концу июля — началу августа должна быть открыта, — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, прогноз основан на динамике распространения коронавируса в обеих странах. Ситуация с каждым днём улучшается. И в России, и в Белоруссии, количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших, отметил он.

Вижу прекрасную динамику непосредственно по Москве, где заболевших в сутки 600-700 человек, а выздоровевших — 2-3 тысячи, — подчеркнул посол.

Он напомнил, что ранее российская сторона позволила перемещаться через белорусско-российскую границу вахтовикам. Кроме того,сохраняется возможность пересечения границы для грузового транспорта, который обеспечивает страны товарами первой необходимости.

Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока не знает, когда откроются границы, закрытые из-за пандемии нового коронавируса. По его словам, возвращение к обычной жизни происходит постепенно.

Дипломат также прокомментировал попытки россиян выехать за границу через территорию Белоруссии. По его словам, правительство не может «запретить людям пользоваться этой возможностью», однако при принятии подобных решений нужно пользоваться здравым смыслом.

Лавров добавил, что европейские страны пока не рассматривают возможность открытия границ для российских граждан, так как исходят из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в РФ. Это касается США и Бразилии, которые входят в топ-3 стран по числу выявленных случаев заражения.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.