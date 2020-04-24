В Белоруссии количество заразившихся COVID-19 достигло 8773

https://static.news.ru/photo/435023de-8639-11ea-ab8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии за сутки увеличилось на 751 — до 8773 человек. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Наибольшее число заражённых COVID-19 выявлено в Минске (4,09 тысячи), Витебской области (1,9 тысячи), Минской области (1,2 тысячи), Гомельской области (460).

Уточняется, что за минувшие сутки в республике зафиксирован максимальный прирост инфицированных коронавирусом. За предыдущий день он составил плюс 741 человек.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 63 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что Минск ввёл запрет на вывоз из Белоруссии аппаратуры для кислородной терапии и искусственного дыхания, применяемой для лечения заразившихся коронавирусом. Документ не распространяется на оборудование для аэрозольной или озоновой терапии. Некоторое время назад власти республики запретили экспорт ряда товаров медицинского назначения, включая защитные маски, перчатки и хирургические халаты. Запрет действует до 1 июня.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,7 млн человек, погибли свыше 190 тысяч, выздоровели более 743 тысяч.

В России на 24 апреля общее число инфицированных достигло 68 622 (+5849 за последние сутки), 5568 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умерли 615 человек (+60 за последние сутки). В Москве — 36 892 (+2957 за последние сутки) заболевших, 2735 выздоровели, 325 умерли.